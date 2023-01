I rifiuti di Roma verso il TMB di Guidonia: il sindaco tuona contro Gualtieri

I rifiuti di Roma verso il TMB di Guidonia. Il sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario, ha già da tempo firmato l’ordinanza per la messa in funzione dell’impianto di proprietà della famiglia Cerroni. Dopo il rinvio del collaudo è arrivato il momento. La Capitale, ancora ben lontana dall’essere autosufficiente nella chiusura del ciclo dei rifiuti e con i gli impianti di trattamento meccanico biologico sempre sull’orlo del collasso, deve chiedere aiuto altrove per liberare le proprie strade dai sacchetti dell’immondizia e non ingolfare un meccanismo cittadino da sempre precario. Da qui i rifiuti di Roma verso la Città dell’Aria.

I rifiuti di Roma a Guidonia: è protesta

Ma l’avvio della “fase di start-up” del TMB dell’Inviolata riaccende lo scontro, ormai annoso, tra Roma e Guidonia. I cittadini protestano e invocano l’intervento del governo, il sindaco Mauro Lombardo, disposto a tutto pur di “salvaguardare la salute e l’ambiente del territorio", ha convocato gli Enti preposti e chiede chiarezza. “Al momento, purtroppo, occorre registrare che su alcuni aspetti di questa complessa procedura ci sono dei passaggi che lasciano alcune perplessità. Pertanto, come annunciato nei giorni scorsi, ho convocato una riunione con gli Enti interessati dalle procedure inerenti l’approvvigionamento idrico dell’impianto e la strada di accesso alla struttura. Per quanto riguarda l’utilizzo dei pozzi - ha sottolineato il primo cittadino - vogliamo chiarire se ci possano essere ripercussioni sulla bonifica della vicina discarica e sui gradienti interni al polder. Per quanto riguarda la strada, invece, occorre appurare se non insistano vincoli o restrizioni al transito dei mezzi pesanti”.

Il sindaco di Guidonia contro Gualtieri: “Sta determinando preoccupazione”

Lombardo parla di “giorni di profonda amarezza” per la città. “L’avvio della fase di start-up dell’impianto di TMB, realizzato in prossimità del parco regionale archeologico-naturale dell’Inviolata, rappresenta un evento negativo e di forte impatto per la collettività”. Dito puntato contro Roma e il sindaco Gualtieri. “Una decisione politica e amministrativa determinata dall’incapacità del Comune di Roma di chiudere il ciclo di smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio ricorrendo, quindi, a un provvedimento commissariale per farlo in un comune dove la raccolta differenziata dei rifiuti sfiora il 70%. La nostra contrarietà a questo provvedimento - spiega Lombardo - non è ideologica, ovviamente, ma legata alle molteplici perplessità più volte evidenziate dal Municipio e dalle Associazioni ambientaliste locali. Il Sindaco di Roma Capitale, della Città Metropolitana nonché Commissario Straordinario ai rifiuti Roberto Gualtieri, di fatto, sta determinando una situazione di preoccupazione sociale e ambientale di cui mi farò carico e interprete nelle sedi istituzionali e politiche preposte”.

L’apertura del TMB “non compatibile con agenda ambientale”

L’apertura del TMB non compatibile con l’agenda ambientale dell’amministrazione della Città dell’Aria. “Spero e confido che la Città - è l’appello ai suoi - ci sia vicina in questo momento di difficoltà per fare fronte comune nella difesa di quella Guidonia Montecelio migliore che ci siamo impegnati a realizzare nel corso della consiliatura”.