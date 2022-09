I romani tornano dalle ferie e la città rischia una nuova emergenza rifiuti

La fine delle vacanze riporta i romani in città, i rifiuti prodotti aumentano di nuovo, e ancora una volta mancano gli impianti dove lavorarli. La storia è sempre la stessa, con un settembre appena cominciato che rischia di non fare eccezione al copione.

Secondo quanto verificato da RomaToday, Ama ha chiesto alla Rida Ambiente di Aprilia che gestisce il tmb dove Roma sta portando circa 2.400 tonnellate di talquale a settimana di raddoppiare i quantitativi in entrata fino ad arrivare a 4.200 tonnellate, per far fronte appunto al fisiologico aumento di immondizia prodotta atteso nei prossimi giorni. Rida però non ha gli spazi necessari nel termovalorizzatore Acea di San Vittore (passati da 1200 tonnellate a 800 a settimana), e non potrà rispondere positivamente alle richieste di Ama, dovendo ridurre del 30% i quantitivi in ingresso. È il solito risiko degli impianti che condanna Roma a un'emergenza ormai quasi perenne.

Con lo stop improvviso poi di uno dei tmb di Malagrotta (andato a fuoco a giugno scorso), il quadro già fragile è ulteriormente peggiorato. Roma si è riempita di rifiuti a inizio estate e gli sbocchi trovati per i quantitativi rimasti in strada sono bastati appena. Agosto ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad Ama e Campidoglio, con la città svuotata dalle ferie estive. A settembre però, con le attività che ripartono tornando a produrre immondizia, il rischio è di ripiombare nella crisi. Alternative al tmb di Rida Ambiente? A breve termine è ancora da capire. A medio termine si parla di aprire l'impianto di Guidonia, ma la questione ha una serie di interrogativi da risolvere.

L'alternativa: il tmb di Guidonia

Il sindaco Gualtieri, da primo cittadino della Città metropolitana, ha firmato a luglio un'ordinanza per effettuare il collaudo "a caldo" (con i rifiuti) dell'impianto, che lo ricordiamo non è mai entrato in funzione. Per effettuarlo Ama deve firmare un contratto con il gestore. La Ambiente Guidonia però è una società partecipata dalla Pontina Ambiente, su cui pende un'interdittiva antimafia. La prefettura quindi dovrebbe nominare un commissario per la gestione. Altra questione, la strada di accesso all'impianto, al momento non ancora adeguata a sopportare il peso dei tir che trasporteranno lì i rifiuti.

Senza contare la forte protesta dei cittadini e dell'amministrazione del comune di Guidonia. Di luglio una diffida inviata da 13 associazioni del territorio tra cui Earth, Codici e Zero Waste Lazio, riunite nel Coordinamento Cittadini del Lazio, diretta al sindaco Gualtieri con la richiesta di ritirare l'ordinanza per il collaudo dell'impianto. Il provvedimento a inizio agosto è stato impugnato al Tar dal comune di Guidonia.