Topi morti e montagne di rifiuti a due passi dai Musei Vaticani

Ama è a lavoro per ripulire la città, ma in alcune strade e quadranti di Roma si rasenta ancora l'emergenza. Le immagini inviate alla redazione dal comitato di quartiere Candia 2022 parlano da sole. Scattate in via Sebastiano Veniero nella giornata di ieri, venerdì 3 giugno, ritraggono montagne di immondizia accatastate attorno ai secchioni. Cartoni, elettrodomestici, umido, plastica. Non manca nulla, nemmeno un topo morto vicino a un'auto parcheggiata. Il tutto a pochi passi dall'ingresso ai Musei Vaticani, sulla parallela di viale Vaticano, una delle attrazioni turistiche più visitate della Capitale.

"Qui la situazione è davvero fuori controllo e non sappiamo più che fare nonostante mesi e mesi di lavoro e sacrificio" commenta a RomaToday Alessandro Pellone, presidente del comitato nato lo scorso marzo proprio per tentare di combattere il degrado generale della zona. "Nonostante la sporadica e scoordinata collaborazione del municipio non sappiamo più cosa fare. Viviamo tra inciviltà e barbarie". Un problema che va avanti da diverso tempo, spiega Alessandro, certo peggiorato negli ultimi giorni con le difficoltà nella raccolta rifiuti che stanno investendo tutta la città.

Caos rifiuti in città

Dalla periferia al centro storico nessun quadrante sembra fare eccezione. Immagini di strade lerce arrivano da Torpignattara come dal rione Monti. Un caos derivante da una sovrapproduzione di immondizia nell'ultimo mese (con dati forniti da Ama che parlano di 6mila tonnellate in più rispetto al periodo pre pandemia), da un guasto all'impianto di Rocca Cencia, dalla scarsità di risorse umane presenti in Ama per fronteggiare anche il minimo cambiamento nel flusso di scarti prodotti. E rieccoci quindi alla solita crisi estiva, acuita dalle alte temperature che aumentano i cattivi odori emanati dai rifiuti, la presenza di topi e blatte sui marciapiedi. Senza contare lo stop dall'8 al 18 giugno dell'impianto tmb di Aprilia per manutenzione.

Manca personale in Ama

Ieri una riunione tra i vertici Ama e il sindaco Gualtieri per capire come intervenire al più presto per incrementare il numero del personale disponibile in strada. La coperta è corta, si sa. Nell'ultimo ordine di servizio interno sono stati spostati a rotazione 220 spazzini dalla periferia est verso il centro cittadino.Tra le ipotesi allo studio quella di assumere 500 operatori ecologici tramite centri per l'impiego regionali con contratti a tempo determinato.

Un'ipotesi contro cui si è subito schierata la Cgil, che il prossimo 13 giugno incontrerà l'assessora Alfonsi per discutere proprio di assunzioni: "Se questa notizia dovesse essere confermata ci troveremmo con un direttore generale che, nell’unica riunione che abbiamo avuto, ha prima assicurato di volere investire in sicurezza e stabilità occupazionale per poi fare subito dopo l’esatto contrario, attivando contratti di lavoro precario e dimenticando che proprio la precarietà è uno dei fattori principali che aumentano il numero di incidenti sul lavoro".