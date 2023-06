Per Roma l'ennesimo lunedì sommersa dai rifiuti. Intanto Ama cerca apprendisti spazzini

In via Galeazzo Alessi, quartiere Pigneto, corvi e gabbiani banchettano sui sacchetti di umido putrescente sparsi sul marciapiede. "Così non ci siamo mai ridotti" commenta una residente camminando rapida con il naso tappato per risparmiarsi almeno di respirare l'odore insopportabile. Stesso quadro in largo Federico Delpino, nella vicina Centocelle, o in via Lucio Papirio, all'Appio Claudio, o in via Filomusi Guelfi a Cinecittà. La lista di segnalazioni che continuano ad arrivare alla redazione è lunga. Come è lunga quella dei commenti esasperati che le accompagnano. Piccole discariche puntellano il territorio e i romani non ne possono più, condannati a ogni cambio di amministrazione a sopportare sempre gli stessi disagi.

Est, ovest, nord, sud. Cambiando quadrante non cambia lo scenario. Alla Garbatella, in via Caffaro, davanti al supermercato, i sei cassonetti presenti sono circondati ormai da settimane da immondizia di ogni tipo. Un mix di sacchetti ordinari e rifiuti ingombranti abbandonati e puntualmente assaltati da volatili vari. Idem pochi metri dopo, spostandosi verso l'ingresso della metro B. Non va meglio a Roma nord, tra Colli Portuensi e Monte Mario. Cassonetti che strabordano anche tra Montesacro e Balduina. Sempre più rari quelli svuotati, e sempre più rari i marciapiedi puliti.

La crisi che non si risolve

Da venti giorni Roma è nella morsa dei rifiuti e l'amministrazione non sembra essere stata in grado al momento di mettervi mano in maniera significativa. Il sindaco Gualtieri due settimane fa ha chiesto scusa ai romani (negando tuttavia che si tratti di "emergenza") e assicurato un pronto intervento. A oggi il quadro è solo peggiorato e sulla questione rifiuti in Campidoglio è calato il silenzio.

Le ragioni dell'ennesima crisi le ripetiamo ancora una volta: circa la metà dei mezzi Ama è ferma in manutenzione. Le riparazioni sono quasi tutte appaltate a privati, con le officine interne che non lavorano quasi più, e i tempi di intervento non riescono a rispondere alle esigenze del territorio. Oggi poi è lunedì e le performance aziendali sono da sempre le peggiori a inizio settimana, perché i tir che trasferiscono i rifiuti negli impianti fuori Roma non viaggiano la domenica, restano pieni con i sacchetti da portare fuori e saltano i giri di raccolta. A ciò si aggiunge il tmb di Viterbo in manutenzione, e il personale non ancora sufficiente per coprire le emergenze.

A caccia di personale

La scorsa settimana Ama e i sindacati hanno siglato un nuovo accordo su retribuzioni e straordinari domenicali, placando almeno momentaneamente il clima di agitazione interno. Ma la coperta delle risorse umane resta corta. Di queste ore un bando pubblicato da via Calderon de la Barca per cercare apprendisti under 30. Giovani da formare per l'assunzione di 100 addetti allo spazzamento, ma anche, all'occorrenza, da mettere in strada per la raccolta nei picchi di crisi come quella che sta vivendo in questi giorni la città. L'avviso pubblico resta on line fino al 13 luglio, e la graduatoria che verrà formata dalle risposte raccolte resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre.

L'opposizione attacca

Intanto l'opposizione attacca il sindaco Gualtieri e l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi. "Roma è una città sporca. Un fatto sotto gli occhi di tutti, talmente evidente che persino il sindaco Gualtieri, nelle scorse settimane, di fronte alle immagini impietose dei cassonetti stracolmi di rifiuti e dei cumuli di spazzatura agli angoli dei marciapiedi, si è visto costretto a pubbliche scuse" commentano i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "La raccolta è in forte crisi e non c'è zona della Capitale che sia risparmiata da queste scene allarmanti. La questione rischia di complicarsi ancora di più con l’arrivo del caldo torrido di questi giorni, un elemento che non può essere sottovalutato. L'Ama è in grande difficoltà". Sulla stessa linea anche il M5s.

"Nulla si è mosso in questi giorni a Roma sul versante rifiuti e l'emergenza aumenta di giorno in giorno, assieme al caldo che si fa sempre più torrido: i cittadini ormai sono esasperati, soprattutto in zona Cinecittà e Tuscolano nel VII Municipio dove sussistono delle vere e proprie isole di immondizia lungo i cassonetti, con materassi e frigoriferi abbandonati a fare da ciliegina sulla torta" commentano il consigliere Daniele Diaco e il capogruppo del M5s in VII Emanuel Trombetta. "Oltre all'Ordine dei Medici e alle Asl competenti che hanno lanciato da tempo l'allerta allarme sanitario, auspichiamo a questo punto che intervenga al più presto il sindaco: nonostante sia evidentemente incapace di risolvere con un proprio piano questa disastrosa situazione, Gualtieri deve quanto prima emettere delle ordinanze contingibili e urgenti di sua competenza per porre un argine allo sfacelo imperante e maleodorante che ha preso possesso della città di Roma".