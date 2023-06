Rifiuti in strada, Roma è di nuovo in crisi: mancano i mezzi Ama

Mancano i mezzi per liberare le strade dai rifiuti e coprire tutti i quadranti della città. La ragione l'ha spiegata a grandi linee il sindaco Gualtieri: "L'azienda ha scoperto che c'erano delle irregolarità nel modo in cui si erano esternalizzate le manutenzioni". In sostanza, "si pagava troppo per cose che si potevano fare internamente". Ed ecco servito ai cittadini l'ennesimo caos rifiuti, con montagne di sacchetti intorno ai soliti secchioni stracolmi su marciapiedi lerci. Ci risiamo. Ama è in difficoltà con la raccolta e ad ammetterlo, con tanto di scuse dirette ai romani, ci ha pensato ieri intervistato su Rai 3 il sindaco Gualtieri. Questa mattina ha poi tentato di ridimensionare, ai microfoni di Radio 24: "Penso sia sempre corretto quando alcune cose non vanno al meglio, ma vorrei tranquillizzare che non siamo di fronte a nessuna emergenza rifiuti". Emergenza o no, oltre la terminologia, Roma è sporca e i cittadini non ne possono più.

I mezzi Ama non bastano

La motivazione dell'ennesima crisi stavolta non è tanto da ricercare nella filiera di smaltimento, che sconta comunque quotidianamente i problemi di una carenza impiantistica di fondo, quanto nelle operazioni strettamente legate alla raccolta. RomaToday ha documentato negli scorsi giorni problemi sul fronte del porta a porta, con ritiri dell'umido ogni due se non tre settimane in IX municipio. Già avevamo ricostruito come la ragione stesse nel fatto che gli squaletti, i mezzi più piccoli dedicati alla raccolta domiciliare, venissero spostati sulla raccolta stradale per sopperire le mancanze, lasciando scoperti interi quartieri per giorni.

Ora Gualtieri conferma spiegando appunto come la riorganizzazione legata agli interventi sui mezzi di trasporto dell'immondizia abbia creato dei problemi nell'intera catena. In pratica gli affidamenti a terzi erano troppo costosi, e il procedimento è stato parzialmente internalizzato, con tanto di licenziamento di due funzionari responsabili. In linea generale, è la partecipata che ha molte, troppe, falle da colmare. "Ama deve diventare un'azienda vera, normale, non lo era quando siamo arrivati" spiega ancora Gualtieri questa mattina intervistato su Radio 24.

Accordo sindacali in corso

Certo, all'interno dell'azienda i problemi non riguardano solo la manutenzione dei mezzi. E' corta anche la coperta del personale impiegato per le operazioni di raccolta. Serve un potenziamento delle officine e in Ama si starebbe lavorando sia per l'assunzione di nuovi dipendenti che per una migliore organizzazione dei turni di lavoro. Sul fronte sindacale è poi aperta la partita per incentivi e retribuzioni. A fine mese scadrà l'accordo sui bonus, tra cui il lavoro domenicale (con possibili ulteriori conseguenze sull'efficienza della raccolta) e i vertici Ama vorrebbero fare tabula rasa delle storiche indennità concesse ai lavoratori sostituendole con un premio unico esclusivamente legato alla produttività. Un'opzione che vede sulle barricate i sindacati di categoria. Il tavolo è tra le parti sociali è in corso.