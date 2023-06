L'emergenza rifiuti esaspera anche i minisindaci Pd. Gualtieri: "Se serve userò poteri da commissario"

"La situazione dei cumuli di rifiuti in strada non è più sostenibile. I cittadini sono esasperati". A bussare alla porta del sindaco Gualtieri sono i suoi stessi presidenti di municipio, Mauro Caliste e Francesco Laddaga, che dal V e VII parlamentino, aree della città particolarmente in sofferenza, non riescono più a gestire la rabbia dei romani. "Vanno individuate al più presto soluzioni temporanee che consentano di superare nell'immediato lo stato di sporcizia" scrivono in una lunga nota dove si è attenti a non attaccare il primo cittadino ma si lascia trapelare la stanchezza. È quasi un mese che la città è invasa dai rifiuti. Alla redazione arrivano quotidianamente decine di immagini da ogni parte di Roma, e in particolare dal quadrante est, dal Tiburtino al Tuscolano fino a toccare a sud Spinaceto e l'Eur.

A caccia di mezzi Ama

"Adesso usciamo da questa crisi e cominceremo a migliorare - ha detto il sindaco intervenuto ieri ad Agorà su Rai Tre - penso che nel Giubileo avremo un buon livello. Per la fine del mio mandato, come ho promesso, Roma sarà pulitissima". I romani però sono preoccupati per il breve termine. Come si esce dalla crisi attuale? La strategia al momento sembra tutta puntata sul reperimento di nuovi mezzi compattatori a noleggio, per colmare il vuoto di queste settimane. Lo scorso venerdì è stata pubblicata una manifestazione di interesse per reperire i fornitori. E stando a quanto comunicato dallo stesso sindaco, la prossima settimana dovrebbero arrivare i primi 40.

Il caos manutenzioni

Come abbiamo più volte raccontato, oltre la metà dei camion Ama (l'intera flotta ne conta 2430), al momento, è ferma in manutenzione. I tempi di intervento si sono protratti oltre l'ordinario da quando gli addetti al controllo dell'operato dei privati (incaricati delle riparazioni) sono stati licenziati con l'accusa di aver gonfiato alcune fatture su pezzi di ricambio. Ci sono voluti venti giorni per nominare i nuovi incaricati e il sistema si è inceppato, facendo emergere criticità già comunque presenti in generale nella gestione di un parco mezzi che sconta prima di tutto l'anzianità di servizio. Ci sono camion che percorrono in lungo e in largo la città da 13 anni.

"Userò i poteri da commissario"

"Affitteremo i mezzi e se serve userò anche i poteri di commissario per comprarli in tempi più rapidi" ha detto ancora il sindaco. I poteri da commissario straordinario, lo ricordiamo, gli sono stati conferiti con decreto governativo per accelerare i tempi della realizzazione del termovalorizzatore. Ma non è escluso che possano essere utilizzati anche per altro. In linea generale il commissario è un ufficiale nominato dal Governo che agisce in deroga alle disposizioni ordinarie e per un tempo determinato, allo scopo di far fronte a eventi straordinari attraverso poteri esecutivi speciali. Come applicarlo all'emergenza rifiuti in corso lo stanno studiando i tecnici capitolini.

Intanto in Campidoglio si guarda in realtà con poco ottimismo alle giornate in arrivo. Domani è il 29 giugno, festa dei Santi patroni Pietro e Paolo, con il ponte che accumula quattro giorni tra festivi e prefestivi in cui, come sempre accade con le feste, la raccolta subisce dei fisiologici rallentamenti. In strada però ci sono ancora centinaia di tonnellate di rifiuti da raccogliere. Un quadro che nell'immediato rischia solo di peggiorare.

Lo scontro politico

Nel frattempo anche la politica si infiamma sui rifiuti. "Anche su Ama assistiamo al fallimento di Gualtieri e della Alfonsi. L'ultima trovata? Chiedere poteri commissariali per acquistare nuove vetture, perché le gare fatte secondo il Codice degli appalti sono troppo difficili. Ci chiediamo come mai da novembre 2021, quando fu cacciato il precedente presidente Zaghis, non è stato più firmato alcun atto" tuonano i consiglieri del gruppo M5s e Lista civica Raggi. "La verità è una sola: questa maggioranza a guida Pd non è stata in grado di fare nulla e ora che la situazione è compromessa vuole ricorrere ai poteri straordinari in deroga a qualsiasi norma, così come fatto per l'inceneritore, per il Giubileo, per i lavori stradali tutti affidati ad Anas, e chi più ne ha più ne metta. Ma allora, non era meglio evitare le elezioni e chiedere direttamente la nomina di un super commissario?".

Pronta la replica dei consiglieri dem. "Ancora una volta il M5s distorce la realtà. Dovrebbe ricordare che il ritardo nell'acquisizione di nuovi mezzi per Ama è da imputare proprio a loro" dichiarano la capogruppo del Pd Valeria Baglio e il presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri. "Nel 2019, durante l'amministrazione Raggi, fu impostata una gara in modo così sciatto e approssimativo da renderla oggetto di una sequela di ricorsi e contenziosi. Fino all'intervento dal Tar, che ha bocciato quella gara, bloccando il ricambio dei mezzi e facendo perdere anni preziosi a Roma Capitale, ad Ama e soprattutto a cittadine e cittadini".