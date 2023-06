Rifiuti, la crisi non molla la città. E chi ha il porta a porta (in tilt) va a scaricare altrove

La situazione dei rifiuti in città non migliora. Ci sono i mezzi guasti, specialmente le macchine madri, ultimo anello della catena che arriva agli impianti per lo smaltimento, le lunghe file per scaricare, i giri che saltano, i cassonetti della raccolta, sia stradale che porta a porta, che si riempiono. E chi è servito dalla domiciliare, stufo di respirare i miasmi provenienti dalle montagne di sacchetti accumulati intorno ai bidoncini, porta gli scarti nei quartieri dove c'è la stradale. Una sorta di pendolarismo dei rifiuti dentro la città. C'è un po' di tutto, come spesso accade nelle crisi (ormai cicliche) legate all'igiene urbana vissute dalla Capitale.

I disservizi, in corso da un paio di settimane, sono variamente distribuiti tra i quartieri cittadini. Dalle Torri al Tuscolano, alle strade di Monteverde e Portuense passando per Garbatella e ancora l'Eur, Tor Carbone, Torrino-Mezzocammino. Ama corre ai ripari ma ancora i risultati non soddisfano. E specialmente il porta a porta è in forte sofferenza. Alla redazione arrivano foto dai lettori che parlano da sole. Viale Tonelli, viale Londra, via Australia. Siamo nel quadrante sud della città. La periferia sta peggio del centro, come spesso accade. E c'è chi i sacchetti, invece che lasciarli uno sull'altro intorno a bidoncini stracarichi che trasformano in discariche i cortili condominiali, se li porta in macchina e andando a lavoro li abbandona al primo cassonetto stradale disponibile. "Da noi sono 10 giorni che non passa nessuno" racconta Sara, residente in via Australia, zona Eur. "In tanti i sacchetti li vanno a scaricare altrove, altrimenti qui non respiriamo più". Il caldo appena arrivato poi non aiuta.

I mezzi guasti

Le ragioni della crisi attuale si ripetono. In cima alla lista ci sarebbero al momento i mezzi guasti. Un dirigente e un funzionario sono stati licenziati a seguito di alcune irregolarità emerse nella gestione degli appalti delle manutenzioni. Ci sono voluti circa una ventina di giorni per nominarne di nuovi, un passaggio che ha rallentato il sistema di interventi sui guasti. Con oltre il 50% di macchine madri, camion e squaletti fermi in autorimessa e - stando ai numeri forniti dai sindacati la scorsa settimana - oltre il 25% dei giri di raccolta saltati. Data poi la coperta corta, spesso i mezzi vengono spostati sulla stradale, dove i disservizi sono maggiormente visibili. Da qui le ricadute a cascata anche sul porta a porta, che comunque ha falle croniche ammesse dalla stessa Ama nel piano industriale approvato a gennaio.

Le difficoltà (croniche) del porta a porta

Al momento il 33% del territorio comunale è servito dal Pap (33%) e il 67% dalla stradale. Il servizio (vedi mappa in basso) si concentra nelle zone perimetrali della citta? dove la conformazione urbanistica consente il posizionamento e l'esposizione dei contenitori per le diverse frazioni. "Considerando la superficie da presidiare, la ridotta capacita? di carico dei mezzi a vasca e l'assenza di sedi per la logistica, il servizio risulta essere particolarmente oneroso in termini di personale e mezzi" si legge nel piano Ama. "Tale complessita? nell'erogazione del servizio ha riflessi diretti sul rispetto delle frequenze di raccolta che spingono il cittadino a conferire anche presso le postazioni stradali". Già, è il cosiddetto pendolarismo dei rifiuti, fenomeno spesso registrato nelle zone di confine con il Comune, dove cittadini non residenti, se la loro raccolta non funziona, portano a Roma l'immondizia.

Lavoratori e sindacati

E poi c'è il capitolo che interessa il personale. Insufficiente e in difficoltà per le condizioni di lavoro che non aiutano a operare al meglio. "Non possiamo sollevare i rifiuti dal suolo perché non abbiamo nemmeno i guanti adatti" commentano lavoratori ed ex lavoratori Ama dell'associazione ambientalista Lila. "Le officine sono un disastro, i mezzi sono continuamente rotti, e le manutenzioni non funzionano".

Poco ottimisti i sindacati di categoria, in queste settimane al tavolo con l'azienda per una trattativa serrata su retribuzioni e bonus ai lavoratori. "La situazione fino a quando non si prendono scelte importanti sarà sempre questa. Crisi cicliche continue" commenta a RomaToday il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola. "Va cambiato il piano industriale che non prevede un importante aumento della raccolta differenziata ed è dipendente dai privati, va assunto nuovo personale e va fatto un investimento serio sui mezzi. Questo per il funzionamento ordinario. A lungo termine servirebbe una grande multiutility dell'economia circolare. Ama in queste condizioni non è in grado di gestire il servizio".