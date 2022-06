Raccolta in tilt, Alfonsi: "A maggio prodotti più rifiuti rispetto al periodo pre covid"

Dal centro alle periferie i romani, spazientiti, denunciano da 48 ore secchioni pieni e marciapiedi invasi dai sacchetti. L'assessora ad Ambiente e Rifiuti Sabrina Alfonsi, a RomaToday, ammette i disagi ma assicura miglioramenti a stretto giro.

Assessora, Roma fa i conti con l'ennesima crisi rifiuti. Cosa accade?

Maggio è il mese peggiore per la raccolta su Roma, ce lo dicono i dati. Questa settimana abbiamo prodotto circa 2mila tonnellate in più rispetto al periodo pre pandemia, Ama è poco attrezzata per questi numeri. Ci sono stati blocchi negli impianti che hanno provocato rallentamenti, in particolare nell'XI municipio e altri punti della città.

Quanto devono attendere i romani per vedere le strade pulite?

Ama sta lavorando a pieno regime e nel pieno delle sue forze, con l'obiettivo di raccogliere anche le frazioni previste per la giornata di domani, 2 giugno, festivo, ed evitare che i sacchetti si accumulino ulteriormente nei prossimi giorni. Il miglioramento si vedrà già da oggi.

Aspettando gli impianti che dovrebbero riportare a Roma un quadro di normalità, come evitare crisi continue e frequenti?

Al momento è a regime il massimo delle forze che abbiamo a disposizione. Sono le tre fasi da attraversare, lo ricordiamo. Una passata, quella dell'emergenza trovata e risolta quando ci siamo insediati, una intermedia, che sarà fatta di nuove assunzioni in Ama, di un rinnovamento del parco mezzi e di un nuovo disegno delle strategie di raccolta sui territori. Poi ci sarà la fase degli impianti.

Siamo quindi all'inizio della fase intermedia...

Con il nuovo direttore generale stiamo ridisegnando la raccolta, lo spazzamento e tutte le attività inerenti l'igiene urbana. Abbiamo incontrato quasi tutti i municipi per raccogliere i singoli report. Ed è di questi giorni l'arrivo di 140 operatori che sono stati subito messi in strada.

La discarica di Albano, da poco dissequestrata, verrà riutilizzata?

La riapertura, in questo lasso di tempo che serve per rendere Roma autosufficiente, potrebbe certamente essere utile.

A Monti l'immondizia invade i marciapiedi con distese di sacchetti, Il nuovo modello di porta a porta dal I municipio ha fallito?

Nell'ultima riunione che abbiamo fatto con il municipio avevamo riscontrato una soddisfazione generale. Ci riconfronteremo nuovamente.