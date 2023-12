Via libera ai nuovi (discussi) impianti per trattare i rifiuti di Roma

Un investimento complessivo da quasi 190 milioni di euro e che arriva in un momento critico per Roma dopo l’incendio all’impianto tmb di Malagrotta. La Giunta Capitolina ha approvato due delibere presentate dall’assessora al ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. Con la prima viene dato il via libera ad Ama per realizzare nuovi impianti per il trattamento della raccolta differenziata. Con la seconda, invece, è stato approvato il progetto per l’isola ecologica di via Ermanno Wolf Ferrari.

Impianti di selezione e valorizzazione

Tra gli interventi più importanti ci sono quelli che riguardano Ponte Malnome e Rocca Cencia. Qui verranno realizzati i nuovi impianti di trattamento della raccolta differenziata gestiti da Ama. In questi stabilimenti avverrà la valorizzazione di carta, plastica e multimateriale. Parliamo di strutture da 200mila tonnellate l’anno ciascuna e che, nei programmi, dovrebbero risolvere gran parte dei problemi di Roma per quanto riguarda la raccolta rifiuti.

Biodigestori

Nei finanziamenti rientrano anche i biodigestori, o impianti anaerobici, di Casal Selce e Cesano, entrambi da 67 milioni e 940 mila euro. Queste due strutture, osteggiate dai cittadini della zona e dalla politica locale, andranno a gestire 100mila tonnellate l'anno ciascuno di organico (con produzione di biometano e compost a uso agricolo)

Centro di raccolta

Come detto, è stata approvata anche la delibera che prevede la realizzazione del centro di raccolta Wolf Ferrari da 3,3 milioni di euro. Si tratta di un’isola ecologica dove i cittadini possono recarsi gratuitamente per conferire ingombranti, le apparecchiature elettriche, il legno, le batterie, il metallo, gli oli esausti, i farmaci scaduti, gli sfalci e le potature. In tutto a Roma, oltre a quello che verrà realizzato all’infernetto nel X municipio, sorgeranno sette nuovi centri di raccolta.

Stop ad impianti “terzi”

La cronica crisi dei rifiuti impatta sull’ambiente e sulle tasche dei cittadini. Con il tmb di Malagrotta fuori uso, è stata una vera e propria corsa contro il tempo quella intrapresa da Ama e il Campidoglio per trovare impianti in grado di accogliere i rifiuti i romani. Gli interventi approvati servono, scrive il Campidoglio in una nota, a limitare sempre più “il ricorso ad impianti terzi attraverso la realizzazione di nuovi impianti”.

Piena autonomia nel ciclo dei rifiuti

“Con questa delibera – dichiara in una nota l’assessora Alfonsi - si compie un ulteriore importante passo nell’implementazione della dotazione impiantistica prevista dal Piano di gestione dei rifiuti di Roma voluto dal Sindaco Gualtieri necessaria a consentire alla Capitale la piena autonomia per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani. Con la delibera, inoltre, si approva lo schema di Convenzione necessaria a regolamentare e disciplinare gli obblighi tra Roma Capitale e AMA nell’iter di progettazione e realizzazione degli impianti. A pochi giorni dall’incendio che ha gravemente danneggiato il Tmb1 di Malagrotta proseguire in modo serrato con il cronoprogramma previsto dal Piano rifiuti è di fondamentale importanza per liberare finalmente la città da una condizione di fragilità del sistema rifiuti e di rischio di emergenze durata troppi anni e non degna di una capitale europea”.

“Assieme all’Amministrazione Capitolina siamo impegnati in un percorso che porterà finalmente Roma ad una gestione virtuosa e industriale del ciclo dei rifiuti – sottolinea il Presidente di Ama Daniele Pace – questi ingenti investimenti di risorse economiche e know-how tecnico-progettistico ci consentiranno di superare una volta per tutte la logica dell’emergenza, figlia della fragilità strutturale del sistema impiantistico, e fare della nostra città un modello di economia circolare e sostenibilità ambientale. Si tratta di obiettivi ambiziosi che adesso, alla luce delle delibere appena approvate, sono concretamente raggiungibili e per questo ringrazio il sindaco Gualtieri, l’assessora Alfonsi e tutta la Giunta Capitolina”.