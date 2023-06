Rifiuti, l'allarme dei medici di famiglia: "Umido in strada attira le zanzare, vettori di malattie"

"L'umido non raccolto è un ricettacolo per insetti soprattutto per le zanzare, vettori di malattie. Ma attirano anche gabbiani e cinghiali, problema ancora presente in tante aree". A lanciare l'allarme sullo scarso livello igienico presente per le strade della Capitale, è Pier Luigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario e segretario provinciale di Roma della Fimmg, Federazione italiana medici di famiglia, intervistato dall'Adnkronos Salute. La crisi rifiuti di Roma è ormai una condizione quasi cronica, con le ultime denunce proprio di questi giorni provenienti in particolar modo dai quartieri serviti dalla raccolta porta a porta.

L'immondizia accumulata fuori dai cassonetti? "Nulla di nuovo sotto il cielo di Roma, è un déjà vu a cui, purtroppo, ci stiamo abituando e non dovrebbe essere così" commenta ancora Bartoletti. "E a questa si aggiunge anche la questione dell'erba alta nelle aree verdi che con il caldo si seccherà e diventerà un pericolo per il rischio incendi. Direi che tra rifiuti e decoro urbano Roma non è un bel biglietto da visita per il Giubileo".

A rilanciare l'allarme dei medici il consigliere Antonio De Santis, della Lista civica Virginia Raggi. "Occorre ascoltare il preoccupante allarme sul grave rischio sanitario a Roma e sulla necessità di prendere immediatamente seri e concreti provvedimenti d’urgenza. Lo stato in cui versa la nostra Capitale è vergognoso ed inaccettabile". E ancora: "Così Roma tutela i propri cittadini? E’ questo il biglietto da visita per accogliere pellegrini e turisti presto in arrivo da tutto il mondo per il Giubileo? Ci uniamo all'appello dei medici: c'è ancora tempo per rimediare, si faccia il prima possibile".