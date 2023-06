L'emergenza infinita. Tra mezzi guasti e sbocchi ridotti, a Roma i rifiuti restano in strada fino a fine mese

Dal Pigneto all'Appio latino, da Tor Bella Monaca ai Colli Portuensi, da Ottavia a Garbatella a Spinaceto. Dalla raccolta stradale al porta a porta. Nessun quartiere è risparmiato dai sacchetti dei rifiuti sui marciapiedi o nei cortili condominiali. "La situazione peggiora di giorno in giorno, l'aria è irrespirabile e non riusciamo neanche ad aprire le finestre" ci segnala una lettrice allegando una foto di immondizia tra piazza Cantù e via Meneghini, a due passi da villa Lazzaroni, in VII municipio. "Salve volevo segnalare una discarica a cielo aperto tra via Melpomene e via Esperide" scrive un altro cittadino alla mail di redazione. E ancora: "Questa è la situazione in via Poggio delle Corti" leggiamo in uno dei tanti messaggi ricevuti nelle ultime 24 ore. Il caos rifiuti prosegue ormai da un paio di settimane, e fino a inizio luglio toccherà pazientare.

I mezzi guasti

Diversi i problemi da risolvere, con nel mezzo il ponte del 29 giugno, festa per i Santi Pietro e Paolo, e il timore che il quadro possa addirittura peggiorare, come spesso accade con più giorni festivi di seguito. Al momento sono per strada da raccogliere circa 600 tonnellate di rifiuti accumulate. E sono ormai una quindicina di giorni che i mezzi Ama saltano tra il 25 e il 15 per cento dei giri di raccolta (stima diffusa dai sindacati) che ogni giorno servirebbero per garantire un livello minimo di igiene pubblica per le strade. La ragione? I mezzi guasti. Oltre il 50%, secondo dati forniti a RomaToday da fonti qualificate interne all'azienda, è fermo in riparazione nelle officine dei privati.

Gli iter sono rallentati da quando un funzionario e un dirigente, addetti alla gestione e al controlli delle operazioni di riparazione, sono stati licenziati per delle presunte fatture gonfiate sull'acquisto di pezzi di ricambio. Il risultato è che i tempi lunghi per nominare i sostituti hanno rallentato gli iter manutentivi. Ad acuire il problema anche l'estrema solerzia con la quale chi è chiamato oggi a controllare sta gestendo la burocrazia, attento a ogni cavillo presente nelle carte per timore di errori che gli costino il posto.

Gli sbocchi che mancano

Poi c'è la solita questione degli sbocchi per i rifiuti. Ricordiamo che i conferimenti per il trattamento e lo smaltimento avvengono quasi totalmente fuori da Roma. E basta un guasto o uno stop per manutenzione di anche solo un impianto a cui si appoggia Ama per far accumulare immondizia sulle macchine madri, e quindi per strada. Nello specifico in manutenzione abbiamo il Tmb di Viterbo, che tornerà operativo solo a fine mese. A peggiorare il quadro le quantità di rifiuti da raccogliere. La programmazione degli impianti verso cui inviarli era stata tarata per il mese di giugno su una produzione di circa 16 mila tonnellate settimanali. Ma il dato certificato è stato invece superiore alle 18 mila.

L'accordo Ama-sindacati

Si è almeno placato lo scontro tra Ama e sindacati con la firma dell'accordo per gli straordinari domenicali. Andrà a sostituire la sperimentazione, durata circa un anno, che prevedeva il riconoscimento di un premio di produttività fino ai 200 euro, se un lavoratore (operatore e autista) garantiva in maniera del tutto volontaria la sua presenza dal sabato al lunedì (i tre giorni più critici per la raccolta in città) oppure due giorni su tre o un solo giorno. Il turno domenicale verrà quindi pagato con straordinari, 110 euro per ogni operatore e 130 euro per ogni autista. Nell'accordo è stata istituita anche la figura dello spazzino di zona, che affiancherà con attività esclusivamente manuali gli interventi di spazzamento meccanizzati.