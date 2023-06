Rifiuti in strada: "In una settimana è saltato oltre il 25% dei giri di raccolta"

Oltre il 25% dei giri di raccolta dei rifiuti è saltato in una settimana, per mezzi fermi e personale ridotto. Il dato arriva dalla Cgil Roma e Lazio, da tempo in rotta con il sindaco Gualtieri e i vertici Ama. "L'assenza di impianti di proprietà per il trattamento dei rifiuti, l'inadeguatezza delle infrastrutture, la carenza di mezzi e il ricorso a soggetti terzi, anziché alle officine dell'Ama, per la riparazione dei mezzi, non rendono possibile garantire alle cittadine e ai cittadini un servizio di qualità e migliorare le condizioni di lavoro del personale, da tempo sotto organico" tuonano dai sindacati.

La Cgil contro Gualtieri

Due anni di mancanze, è la denuncia dei rappresentanti dei lavoratori, ora da colmare. "È tempo di aprire il confronto e il dialogo su questi temi ed è tempo di scelte veramente coraggiose e innovative, che non guardano a tecnologie del passato (qui il riferimento va al termovalorizzatore che verrà realizzato a Santa Palomba, ndr) di costruire una multiutility pubblica dell'economia circolare e investire sulla riduzione dei rifiuti, sul riciclo e riuso delle materie differenziate".

Le cause dei disservizi

Due in questa fase i problemi principali che stanno determinando disservizi nella normale raccolta dell'immondizia. Il primo riguarda le condizioni in cui si trovano i mezzi di trasporto che servono a svuotare i cassonetti e trasferire il contenuto agli impianti di trasferenza e trattamento. Sempre secondo numeri di massima forniti dai sindacati, circa il 50% di camion e squaletti (in totale 3mila) resta quotidianamente fermo nelle autorimesse in attesa di interventi manutentivi, per lo più esternalizzati a ditte terze.

Il nodo manutenzioni

Sul punto il sindaco Gualtieri è intervenuto spiegando che il processo è in via di parziale internalizzazione, visti gli alti costi. E che proprio la generale riorganizzazione del sistema sta generando i problemi alla raccolta che vediamo in queste ore. "Non un'emergenza" ha precisato ieri il sindaco, intervistato a Radio 24, dopo essersi ore prima scusato con i cittadini. Disservizi pesanti comunque, sparsi a macchia di leopardo in tutta la città. Sia in strada che in quei quartieri serviti dal porta a porta. Vedi in IX municipio, al Torrino-Mezzocammino, dove i ritiri, come denunciato dai cittadini, hanno toccato i 15, 20 giorni. Con ripercussioni anche sui quartieri limitrofi.

"Invece di conferire i sacchetti nei bidoncini vengono a buttarli nei secchioni nostri quando gli operatori non passano" racconta una residente di Spinaceto, zona di confine con il Torrino-Mezzocammino. Sacchetti che si spostano da una parte all'altra, mettendo cittadini gli uni contro gli altri nel tentativo disperato di liberare dalla sporcizia la porzione di marciapiede sotto casa. "Da mesi denunciamo, inascoltati da parte di Ama e dell'Amministrazione capitolina, il peggioramento della situazione" concludono i sindacati. Un quadro che rischia di aggravarsi con l'aumento dei flussi turistici delle prossime settimane.

Gli accordi di lavoro

Il secondo problema poi interessa il personale, non sufficiente a coprire i servizi di igiene urbana. A tal proposito è in corso un braccio di ferro tra sindacati e azienda sul fronte di incentivi e retribuzioni. A fine mese scadrà l'accordo sui bonus, tra cui il lavoro domenicale (con possibili ulteriori conseguenze sull'efficienza della raccolta) e i vertici Ama vorrebbero fare tabula rasa delle storiche indennità concesse ai lavoratori sostituendole con un premio unico esclusivamente legato alla produttività. Un'opzione che vede sulle barricate i sindacati di categoria. Il tavolo è tra le parti sociali è in corso.