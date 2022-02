L'Abruzzo salva ancora Roma: rifiuti fuori regione per altri sei mesi 

La regione Abruzzo continuerà a salvare Roma. Fino al 31 luglio i rifiuti indifferenziati prodotti sul territorio comunale andranno fuori dalla Capitale, negli impianti di trattamento meccanico biologico in provincia de L'Aquila e di Chieti. Nella seduta di giunta regionale del 3 febbraio scorso è stata approvata l'ennesima deliberazione. Un accordo che si ripete ormai da otto anni uguale, a suon di proroghe, figlio dell'insufficienza impiantistica di Roma.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha promesso un nuovo piano rifiuti che porti la Capitale all'autosufficienza nella gestione del ciclo rifiuti, ma ci vuole tempo. Non ci si libera di 2600 tonnellate di tal quale prodotto ogni giorno dai romani in quattro mesi di amministrazione. E i tre tmb a disposizione (l'impianto di Ama a Rocca Cencia e i due di Manlio Cerroni a Malagrotta), si sa, non bastano. Inevitabile quindi prorogare gli accordi in essere per non ritrovarsi sommersi dall'immondizia. Settantamila tonnellate l'anno di rifiuti urbani continueranno ad andare in Abruzzo.

Nel frattempo il primo cittadino ha cominciato a gettare le basi per il nuovo assetto impiantistico cittadino. Grazie a fondi provenienti dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) Ama parteciperà a bandi per la realizzazione di due biodigestori, due impianti per carta e plastica e otto nuove isole ecologiche. Una dotazione importante, che servirà a coprire il trattamento dell'organico (che rappresenta circa il 12% dei rifiuti prodotti in città ogni anno, 200mila tonnellate) e impostare un'efficiente raccolta differenziata.

Resta da sciogliere il nodo del trattamento e smaltimento dell'indifferenziato. Tra le possibilità la realizzazione anche di un impianto di tmb. Certamente arriverà una discarica di servizio, e stavolta sarà in città. La cava di Magliano Romano, recentemente autorizzata dalla Regione Lazio, accoglierà un parte dei rifiuti romani ma potrebbe non bastare. In quest'ottica Gualtieri non ne ha fatto mistero: una piccola discarica di servizio nei confini comunali arriverà e i tecnici capitolini sono a lavoro per individuare il luogo più adatto.

Una scelta che inevitabilmente farà infuriare i territori. D'altronde le proteste stanno già montando sia per i biodigestori (da realizzare a Cesano e a Casal Selce) che per l'impianto previsto per carta e plastica a Ponte Malnome, in valle Galeria, e non solo tra i cittadini. In XV municipio è lo stesso presidente Pd Daniele Torquati a chiedere al sindaco un passo indietro. Idem per il consigliere Antonio Stampete, che ha i suoi elettori in XIII municipio, o per il consigliere Nando Bonessio di Europa Verde. Per il momento Gualtieri sembra intenzionato a tirare dritto senza farsi fermare dalle mobilitazioni, rinfrescando ai suoi la memoria: era tutto nel programma elettorale.