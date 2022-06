Roma nella morsa dei rifiuti. Slalom tra i sacchetti anche davanti a scuola

Ancora rifiuti per le strade della Capitale. Dal Tiburtino alla Cassia, da Centocelle a Torrevecchia a San Paolo al Centro storico, le immagini che girano sul web parlano chiaro. Sacchetti ammassati ovunque sui marciapiedi. Al civico 1694 di via Cassia, zona La Storta, come documentato alla redazione da una lettrice, montagne di rifiuti accolgono i ragazzini all'entrata di scuola.

In zona Tiburtina montagne di cartoni e immondizia di ogni genere ricoprono i marciapiedi di via Vacuna e via Galantara. Stesso quadro in viale Giustiniano Imperatore a San Paolo. "Qui sta peggiorando di giorno in giorno - racconta un residente - prima c'erano solo sacchetti, ora anche porte e divani". La crisi colpisce la città un po' dappertutto. A macchia di leopardo sono ancora tanti i quartieri in sofferenza, nonostante Ama stia assicurando il massimo sforzo e il Campidoglio si affanni in continue riunioni con i vertici di via Calderon de la barca per risolvere al più presto il problema. Sono almeno due settimane che la città è in sofferenza.

(via Galantara)

I camion Ama rimangono ancora fermi in fila fuori dall'impianto di trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia, come documentato dai lavoratori del gruppo Lila, che è pieno. Da un lato la sovrapproduzione di rifiuti dell'ultimo mese, con dati che superano quelli pre pandemia, complice anche la nuova ondata di turismo, dall'altro i pochi sbocchi in discarica (quella di Albano, dissequestrata, non era ancora disponibile per l'utilizzo). Nel mezzo un organico Ama insufficiente a reggere il surplus di rifiuti.

(viale Giustiniano Imperatore)