Oli usati, punti raccolta nelle scuole e nei centri Ama: si parte dal Municipio V

Non sarà più inevitabile sversare l’olio della frittura nel lavandino di casa. Ama ed il Consorzo nazionale di raccolta e trattamento degli oli usati hanno trovato la formula per ridurre una delle forme d’inquinamento più subdole.

Basta infatti un litro d’olio usato per inquinare una superficie pari a 140 campi da calcio. Un destino tutt’altro che ineludibile perchè, gli oli usati, possono essere recuperati ed avviati alla trasformazione.

Il recupero degli oli usati

Gli oli utiliizzati in cucina per condimenti, fritture e per conservare i generi alimentari possono essere recuperati. Ed una volta raccolti, è possibile avviarli alla produzione di biocarburanti e di glicerine per i saponi. Per riuscirci è però necessario facilitare il compito dei cittadini che non vogliono liberarsene usando gli scarichi domestici. Come fare? Attivando dei punti raccolta.

L'iniziativa parte nel Municipio V

La campagna prende avvio nel Municipio V. Ma l’intenzione del Campidoglio è di allargarla in tutta la città. "Si tratta di un'iniziativa dal forte impatto sia in termini di sostenibilità ambientale che di incremento della raccolta differenziata - ha spiegato la Sindaca, che ha poi promesso che - L’iniziativa verrà estesa progressivamente in tutte le aree della città, anche tramite un'apposita campagna di sensibilizzazione”.

Prossimo step: raccolta nei mercati

Dove sarà possibile conferire gli oli usati? Nell’immediato nei contenitori che saranno sistemate nelle scuole, nel centro di raccolta Ama VIlla Gordiani e nella sede del Municipio V. E’ lì’ infatti che parte la sperimentazione. In prospettiva, ha fatto sapere l’Assessora ai Rifiuti Katia Ziantoni “ estenderemo il servizio in tutta la città a partire dai mercati rionali”.

I primi contenitori della campagna RaccOLIO saranno collocati:

Sedi del Municipio V

• Via di Torre Annunziata, 1

• Via Giorgio Perlasca, 39

• Via Prenestina, 505

• Via Palmiro Togliatti, 983. L’accesso è consentito a tutti i residenti negli orari di apertura delle sedi municipali;



Sedi Scolastiche

• Istituto di Istruzione Superiore Di Vittorio- Lattanzio - via Teano 223. Apertura a tutti i residenti ore 9-13;

• Scuola Primaria Iqbal Masih - via F. Ferraironi, 38

• Scuola Primaria Romolo Balzani - via Romolo Balzani 55

• Scuola Primaria Carlo Pisacane, via Acqua Bullicante, 30

• Scuola dell'Infanzia Guattari, via U. Guattari, 55

• Scuola Secondaria di I grado F. Baracca, via U. Guattari, 45. Servizio di raccolta riservato alle famiglie degli studenti e al personale scolastico;



Centro di raccolta AMA

Villa Gordiani – Via Teano 38 – Apertura a tutti i residenti, giorni feriali ore 7-12 e 14-19, la domenica ore 7-13.