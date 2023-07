Rifiuti, più controlli sui conferimenti di negozi e ristoranti. Gualtieri studia la stretta

Più agenti accertatori, più multe, più controlli a tappeto su negozianti, ristoratori ma anche sui privati che devono ritirare i sacchetti. Il sindaco Gualtieri studia un atto da portare in giunta per assicurare l'efficienza della raccolta rifiuti dedicata alle utenze non domestiche.

Se infatti i rifiuti prodotti dai nuclei familiari sono in carico ad Ama, quelle di bar, ristoranti, negozi, mercati, scuole, ospedali, vengono gestiti da privati affidatari del servizio tramite bando. E nell'emergenza che tiene la città in ostaggio ormai da settimane, la principale colpa è sì della municipalizzata e dei mezzi che non funzionano (la metà è ferma in manutenzione nelle officine), ma anche in qualche misura degli errati conferimenti da parte dei cittadini, in particolare se titolari di un esercizio commerciale.

Più controlli e sanzioni

A Prati, Centocelle, Garbatella, Pigneto, Appio latino, nelle zone che più pullulano di locali e dove non c'è il porta a porta ma la raccolta stradale, ecco che i secchioni si riempiono di rifiuti che facilmente sono riconducibile a un'utenza che non è domestica, specie per quanto riguarda imballaggi di carta, cartone e plastica. Senza contare l'utilizzo (vietato sul territorio comunale) dei sacchi neri non trasparenti. Da qui l'intenzione di intensificare i controlli sul servizio, per entrambe le parti coinvolte.

Inizialmente si è parlato di un protocollo d'intesa con Confesercenti e Confcommercio, iter che Gualtieri stesso ha preferito fermare per trasformare lo stesso protocollo in un atto da votare in giunta, con l'intenzione di rafforzarne il contenuto. Nell'atto si prevede l'istituzione di un tavolo permanente per fare il punto sul funzionamento della raccolta e segnalare i disservizi, oltre a controlli maggiori sia ai prestatori d'opera che all'utenza tramite un numero maggiore di agenti accertatori e annesse sanzioni.

Il punto sulla raccolta delle und

Come sta funzionando al momento la raccolta delle cosiddette und (utenze non domestiche)? Il nuovo appalto, suddiviso in quindici lotti, uno per municipio, è stato assegnato alle ditte vincitrici lo scorso marzo. Ha una validità di 36 mesi e vale 235 milioni di euro. Ancora però non è a regime e, secondo quanto riferito dallo stesso Campidoglio, non ci andrà prima di fine mese tra censimenti e nuovi bidoncini, in parte secondo quanto risulta a RomaToday ancora da consegnare. Da settembre invece dovrebbe partire la copertura delle nuove utenze. Esempio, in V municipio su 5.036 und, l'appalto prevede la copertura di 4.333 utenze (l'86% del totale), a fronte delle 2.000 del 2019 ulteriormente ridotte nel periodo pandemico. La novità rispetto al passato? I privati vengono pagati a peso. Più raccolgono, più guadagnano.

Per i prossimi tre anni è previsto un aumento del 20% del servizio esternalizzato, per aumentare la copertura delle utenze, al momento ferma a 55mila tra food e no food. Con l'obiettivo dal 2026, secondo quanto riportato nel piano industriale, di reinternalizzare il servizio nelle zone coperte da porta a porta.