Operazione decoro a Roma ovest: "Dimezzate le segnalazioni dei cittadini su raccolta e pulizia"

Tra gennaio e marzo si registra una riduzione delle segnalazioni del 56% per la raccolta stradale e del 45% sulla pulizia strade della zona. Sono i dati forniti da Ama provenienti dal quadrante ovest della città, e in particolare dai territorio dei municipio XI, XII, XIII e XIV. Dopo l'introduzione di 2500 cassonetti nuovi da 1100 litri, con i nuovi colori per la differenziata, e l'incremento dei passaggi per lo svuotamento dei secchioni, sostiene l'azienda di via Calderon de la Barca, le lamentele dei cittadini si sarebbero dimezzate.

"L'incremento di regolarità ed efficacia della raccolta stradale, grazie alla maggiore fluidità nel conferimento dei rifiuti, ha permesso lo spostamento dell’impiego del personale di zona dall’attività di recupero della pulizia sulle postazioni di raccolta (molto impattante nella fase emergenziale) ad una attività focalizzata sullo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade - spiegano dall'azienda partecipata del Comune di Roma - ciò ha determinato la riduzione delle segnalazioni denotando in modo oggettivo un miglioramento del livello di pulizia percepito dagli utenti della zona".

Un'operazione decoro avviata nel quadrante ovest della città che procede in parallelo con situazioni critiche sul ciclo di raccolta legate alla carenza di impianti di queste settimane. Con il sequestro della discarica di Albano si sono riscontrate difficoltà in diverse zone, vedi l'area sud di Garbatella e Ostiense. In Ama poi si attende la nomina del direttore generale, un passaggio necessario per far partire tutta una serie di operazioni e avviare la reingegnerizzazione generale dei processi di raccolta.