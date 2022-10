Su rifiuti e pulizia i romani bocciano Gualtieri: insufficienza in tutta Roma

Non c’è municipio dove, la raccolta dei rifiuti, abbia raggiunto una votazione sufficiente. I romani si sono espressi in maniera chiara sulla qualità dei servizi offerti dall’Ama. E sono tutte bocciature.

L'igiene urbana la la principale criticità di Roma

I voti più alti che l’indagine annuale dell’ Acos (agenzia per il controllo dei servizi pubblici) ha rilevato sono rimasti comunque ampiamente sotto la sufficienza. E’ un aspetto che viene rimarcato anche nelle conclusioni del rapporto, realizzato al termine di un’indagine condotta nella primavera del 2022 su un campione statisticamente significativo di oltre cinquemila romani. “Dopo aver toccato un minimo assoluto nel 2019 (voti medi inferiori al 3) ed aver registrato una ripresa di circa un voto nel periodo post lockdown del 2020, i servizi hanno seguito una tendenza di lieve miglioramento non risolutiva, confermando il servizio come la principale criticità da risolvere per la Capitale” si legge nel rapporto.

Cassonetti pieni e maleodoranti

Nel 2022 sono aumentati, a partire da aprile in maniera consistente rispetto al passato, le segnalazioni inviate ad Ama sui cassonetti maleodoranti. Sono state inoltre 78.846 le segnalazioni di cassonetti pieni. Un po’ meno del 2021 e grossomodo le stesse del 2020. La presenza di cestini, insufficiente come tutti i parametri legati all’igiene urbana, viene invece percepita mediamente come meritevole di un cinque e mezzo. Un punteggio che non si riscontra sugli altri servizi correlati all'igiene urbana.

Per quanto riguarda i reclami, la maggior parte di quelli ricevuti nel primo semestre del 2022 si sono concentrati sulla raccolta porta a porta (171mila su un totale di 437mila lamentele). Un dato molto simile a quello registato nel 2020 (quando le lamentele per il pap erano state 181mila su 423mila segnalazioni inviate all'Ama).

La bocciatura

Nel report ci sono due, però, le macrovoci che deteminano la bocciatura dei romani sui servizi di igiene cittadina. Sono quelle relative alla pulizia stradale ed alla raccolta dei rifiuti, entrambe attestatosi al 4,9%. Ma se la pulizia stradale, ancorché insufficiente, fa registrare uno dei giudizi più “positivi” degli ultimi 15 anni, lo stesso non si può dire per la raccolta rifiuti: anche negli anni successivi alla chiusura di Malagrotta (avvenuta nel 2013) la raccolta, per i romani, meritava un voto superiore a quello attuale.

La pulizia delle strade

Tornando alla pulizia delle strade, l’indagine mostra un valore in leggero miglioramento rispetto agli anni precedenti. Probabilmente è legato allo spazzamento stradale su cui ha puntato l'attuale amministrazione. Tuttavia lo scostamento è minimo, pari ad un punto decimale rispetto al 2021 (e qualcosa in più rispetto al 2020). Un risultato che è in linea con tutte le performance registrate da Acos in tema di igiene urbana. E quindi, per dirla con chi ha firmato l’indagine, “non si tratta di miglioramenti risolutivi”.

Non a caso, il presidente dell’agenzia dei servizi, nel lanciare il rapporto annuale, riferendosi ad Ama ha dichiarato che “se l’azienda arriva sempre a questi risultati c’è qualcosa che non funziona” e pertanto “vanno messi in campo provvedimenti per ciascuna criticità”. Quelli per ora osservati, per i romani intervistati, continuano a produrre risultati ampiamente insoddisfacenti.