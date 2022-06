Montagne di rifiuti vicino ai Musei Vaticani: "Da mesi costretti a vivere nel degrado"

La situazione rifiuti nel quadrante Prati-Borgo non migliora. Nulla c'entra al momento con l'incendio che ha colpito il tmb di Malagrotta nella giornata di ieri. Qui il quadro è drammatico da mesi, come raccontano disperati i cittadini. Tra via Candia e via Sebastiano Veniero, lo testimoniano foto e video inoltrati alla redazione dai residenti e membri del comitato di quartiere Candia 2022, la situazione è critica da tempo.

Montagne di immondizia accatastate intorni ai secchioni a due passi dai Musei Vaticani. Sul marciapiede c'è di tutto, oltre agli odori nauseabondi accentuati dalle alte temperature estive, topi, blatte che si fanno largo intorno ai resti di rifiuti organici sparsi sulla via.

"Il servizio porta a porta dei ristoratori qui è un fallimento" commenta Alessandro Pelone, presidente del comitato nato lo scorso marzo proprio per tentare di combattere il degrado generale della zona. "Siamo al limite di un intervento della Asl". Nulla a che vedere, lo precisiamo, con il rogo che ieri ha messo fuori uso gli impianti di Manlio Cerroni a Malagrotta. I residenti si lamentano da tempo del pessimo funzionamento della raccolta delle utenze non domestiche.