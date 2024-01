I centri di trasferenza dei rifiuti "stanno esplodendo". Lavoratori Ama in rivolta 

Ponte Malnome continuerà ad accogliere i rifiuti indifferenziati destinati agli impianti di trattamento. E lo farà con un quantitativo più che raddoppiato rispetto a quello stabilito in origine. Il centro per la trasferenza dell'immondizia di Roma situato nella valle Galeria però, a detta dei lavoratori, sta "esplodendo", con condizioni di lavoro "non più accettabili". La denuncia arriva dai delegati della Fp Cgil impiegati all'interno dello stabilimento.

L'ordinanza di Gualtieri

"900 tonnellate equivalgono a un quarto dell'intera produzione dei rifiuti della città di Roma" tuonano in una comunicazione diretta all'azienda. Già, se inizialmente, quando il centro è stato autorizzato nel 2018, il quantitativo si aggirava intorno alle 350 tonnellate giornaliere, l'ultima ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri in qualità di commissario straordinario alla gestione del ciclo rifiuti, conferma per altri 12 mesi quanto già stabilito lo scorso giugno: a Ponte Malnome si potrà stoccare fino a 900 tonnellate quotidiane di indifferenziata.

Un provvedimento più che necessario, specie dopo l'incendio che il 24 dicembre scorso ha colpito il Tmb 1 di Malagrotta, per scongiurare intoppi nella raccolta cittadina, ma che sta creando non pochi disagi a chi lavora all'interno dello stabilimento. Accanto all'area adibita alla trasferenza ci sono infatti le officine per la manutenzione, gli spogliatoi e gli uffici amministrativi, continuamente invasi da miasmi e polveri.

La denuncia dei lavoratori

Se il quadro quadro era già critico, e più volte denunciato, con picchi di 400 tonnellate, ora che si arriva a 900 "la condizione - denunciano i lavoratori - è decisamente peggiorata". Tra le problematiche evidenziate anche la presenza sempre maggiore di ratti e blatte, e le "complicate e pericolose operazioni di scarico e carico dei mezzi pesanti" in spazi sempre più ridotti.

Anche a Rocca Cencia, altro stabilimento dove è stata ricavata un'area per la trasferenza, il quadro è simile. "Saremo intorno alle 2000 tonnellate al giorno, il doppio di quanto autorizzato. E carico e scarico anche a terra, all'aperto" denunciano lavoratori ed esperti ambientali dell'associazione Lila, rilanciando la proposta di far viaggiare i tir verso gli impianti anche il sabato e nei giorni festivi, in modo da avere maggior respiro anche nei centri per la trasferenza.

La proposta diretta al sindaco

La circolazione dei mezzi pesanti sulle strade del Paese è fondamentale per Roma che al momento porta la quasi totalità dei suoi rifiuti a smaltire fuori dal Lazio. Nelle more della realizzazione del termovalorizzatore promesso da Gualtieri, i privati che gestiscono i tmb fanno i conti con la carenza impiantistica sul territorio. E i mezzi Ama fanno su e giù con i rifiuti romani da e verso gli impianti del nord. Tutti i giorni tranne il sabato, dall'ora di pranzo, la domenica e festivi, che stanno fermi, accumulando immondizia nei siti dedicati appunto allo stoccaggio e impegnando camion che non sono quindi disponibili per la raccolta stradale. Per consentire ai mezzi di muoversi tutti i giorni basterebbe un'autorizzazione del Prefetto.