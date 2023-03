Ama, affidato il nuovo appalto per le utenze non domestiche

Duecentotrentacinque milioni di euro. E’ questa la cifra che Ama ha messo a disposizione delle ditte che andranno ad affettuare la raccolta dei rifiuti delle cosiddette Und, le utenze non domestiche.

Il nuovo appalto

Il nuovo appalto, suddiviso in quindici lotti, uno per municipio, ha una validità di 36 mesi. Presuppone un iniziale censimento, durante il quale resta in servizio la vecchia ditta, per il mese in corso. E, rispetto al passato, prevede una maggiore capillarità del servizio che di conseguenza andrà a coprire un maggior numero di utenze, anche se la copertura totale è ancora lontana.

Le risorse per il centro

Larga parte delle risorse sono state destinate al territorio che, più di altri, rappresenta la vetrina della città: il municipio Roma I. Per l’erogazione del prezioso servizio, erano infatti stati messi in conto 45 milioni di euro, che sono diventati 44 e mezzo grazie all’offerta presentata dalla ditta che si è aggiudicata la gara, la De Vizia Transfer spa- Urbaser. Risorse con cui gli abitanti di rioni come Monti, Trevi, Celio ed Esquilino, che in questi anni hanno tante volte segnalato forti criticità, auspicano un miglioramento del servizio.

Il municipio della Movida

In municipio II, altro territorio particolarmente attenzionato soprattutto per la presenza di zone, come viale Eritrea e San Lorenzo, la gestione delle Und è andata alla rete temporanea d’imprese costituita dalle srl Del Prete, Cosmari Gestioni ambientali e Tecnoservizi. Come anticipato, con il nuovo contratto è prevista una maggiore copertura. “Le UND nel nostro Municipio 2, comprensive di uffici, ospedali, ministeri, edifici scolastici, infrastrutture culturali e non, ammontano a 17.156 totali” ha fatto sapere l’assessore municipale ai rifiuti Rino Fabiano, in tema “Le UND commerciali con somministrazione di alimenti e bevande sono 4.030 totali . Ad oggi venivano servite con il porta a porta commerciale 1500 attività”.

La situazione nel municipio VII

Tra i municipi dove maggiore è la presenza di attività commerciali va citato il VII. Nell’ente di prossimità più popoloso di Roma le strade dello shopping, via Appia Nuova e via Tuscolana, contano centinaia di attività commerciali cui si devono sommare i tanti mercati rionali, le scuole e tutte le realtà che rientrano nella galassia delle Utenze non domestiche. “Il nostro municipio è il secondo a Roma per numero di und – ha premesso l’assessora ai rifiuti Estella Marino – e rispetto al precedente contratto anche da noi sono aumentati gli utenti coperti del nuovo servizio. In questi giorni, mentre si procede al nuovo censimento, si sta anche provvedendo a far conoscere quali sono le regole, agli esercenti che hanno i cassonetti per il conferimento delle differenti frazioni, vale a dire plastica, vetro, organico – il cartone va piegato e lasciato davanti l’attività, alla chiusura – poi, ad aprile, termina il passaggio di consegne e subentra la nuova ditta”.

Mercati e scuole

Tra le novità di questo nuovo appalto, come sottolineato dall’assessore Fabiano, c’è quella che assegna al prestatore del servizio “non solo il compito di ritirare i rifiuti nelle aree di stoccaggio, quando parliamo di mercati e scuole, ma anche di tenere queste aree pulite ed in condizioni decorose”. E’ un compito previsto non solo nel municipio II, ma in tutti e quindi i lotti del nuovo contratto.