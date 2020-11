Discariche e roghi tossici, l’appello dei comitati: “Basta con gli svuotacantine abusivi”

Stop ai roghi tossici ed allo sversamento di rifiuti. C’è un video appello che un gruppo di comitati ha deciso di lanciare in rete. Punta a denunciare le conseguenze che, il ricorso agli svuota cantine, determina sulla salute e l’ambiente.

L'appello

“Forse non sai che, affidandoti a persone prive di autorizzazione per il trasporto e lo smaltimento, diventi responsabile delle discariche di cui ti lamenti” hanno spiegato, in una staffetta organizzata davanti la telecamere, i rappresentanti dei comitati aderenti all’appello. L’alternativa c’è, viene spiegato nel video, ed è quella di andare a smaltire direttamente i rifiuti ingombranti presso un’isola ecologica. Un gesto, che non ha un costo, ma ha un controvalore importante in termini di salute e salvaguardia dell’ambiente.

Le discariche abusive

“In tutta Roma stiamo appurando l’aumento dei siti di abbandono dei rifiuti. Solo nella nostra zona ne abbiamo censiti ottanta - ha dichiarato Massimiliano, del circolo Legambiente Agro Romano Meridionale - spesso sono legate all’attività degli svuotacantine che abbandonano i rifiuti che non riescono a vendere lungo strade e campi”.

No agli svuota cantine abusivi

Come fare per contrastare il fenomeno? “L’idea è quella di parlare con una sola voce, perchè gli sversamenti operati dalle ditta di traslochi non autorizzate, finiscono per danneggiare tutta la città - ha spiegato Flavio De Septis, autore del video e presidente del comitato Caffarella No Roghi Tossici - per questo abbiamo deciso di unire le forze, anche perchè sappiamo che le realtà preposte al controllo, come il Nucleo Ambiente Decoro della Polizia Locale, dispone di pochi uomini e mezzi. Allora facciamo la nostra parte, informando i cittadini delle conseguenze di certi comportamenti”.

L'unione fa la forza

Dalla Montagnola a Monte Stallonara, passando per Morena, Colli Aniene, Casal Lumborso, una ventina di comitati hanno deciso di sostenere l’appello. “Vogliamo andare avanti, organizzando altre iniziative volte a contrastare lo sversamento dei rifiuti ed i roghi tossici” ha spiegato De Septis. Il coordinamento è già operativo. Ma c’è sempre la possibilità di aderire, da parte di altre associazioni e comitati. Per difendere l’ambiente, puntando sulla consapevolezza, sulle buone pratiche, e sulla voglia “ribadisce il coordinamento” di parlare con una sola voce.