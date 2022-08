Rifiuti, il rientro dei romani "spaventa": tutte le mosse per scongiurare nuove crisi

Turni di pulizia straordinari che diventeranno ordinari in tutti i quartieri della città e interventi di spazzamento meccanico e manuale per scongiurare allagamenti da maltempo. Ama e il Campidoglio lavorano per la gestione dei rifiuti a partire da settembre. Sopita l'emergenza estiva, con qualche criticità a macchia di leopardo sui territori da considerarsi rientrante in quelle ormai croniche, ora si teme il rientro dei romani dalle ferie e la ripresa di scuole e attività commerciali. L'azienda dei rifiuti si muove quindi per non farsi trovare impreparata.

Tanto per cominciare, i turni di pulizia eccezionali che erano stati attivati tra luglio e agosto nelle zone della movida (tra le più difficili da trattare) dal 1 settembre andranno a regime e riguarderanno, a rotazione, tutti i quartieri della città. Altro aspetto fondamentale con la fine della bella stagione, liberare strade e caditoie in superficie da fogliame e sporcizia varia, per limitare i danni che già le prime piogge potrebbe portare in città. Su questo la Protezione civile sta lavorando a una mappa delle zone più a rischio, in modo da poter indirizzare meglio gli interventi. Senza contare la necessità di ripulire gli ingressi delle scuole, che riapriranno da metà settembre, da eventuali accumuli di spazzatura. Sul punto è in corso questa mattina un apposito tavolo tecnico. Una corsa contro il tempo che potrà però contare sull'innesto di nuova forza lavoro con il piano assunzioni illustrato dal sindaco nei mesi scorsi. Da inizio anno sono 385, secondo quando annunciato dallo stesso primo cittadino, gli operatori entrati a rimpinguare le squadre già operative in strada.

Obiettivi a medio termine

A medio termine poi due appuntamenti chiave per rendere operativo finalmente il piano rifiuti di Roma. Tra settembre e ottobre il sindaco Gualtieri presenterà il piano industriale di Ama. Insieme a stretto giro al nuovo contratto di servizio, che lo ricordiamo scadrà a dicembre. Quest'ultimo è uno strumento fondamentale per fissare le modalità operative di raccolta dei rifiuti nei vari quartieri e quindi tornare anche a programmare a lungo termine, tramite le squadra Ama di zona, gli interventi di pulizia da effettuare in ogni municipio. Più volte sia il sindaco che l'assessora Alfonsi hanno parlato di necessaria "reingegnerizzazione" dei vari sistemi - porta a porta, stradale, isole ecologiche - da tarare sulle esigenze e sulla conformazione urbanistica dei singoli quartieri.

Il piano di Gualtieri

Sullo sfondo, attesa entro il 30 settembre, la presentazione delle osservazioni al piano - da raccogliere tramite una procedura di consultazione pubblica - presentato dal sindaco Gualtieri a inizio agosto. Secondo la road map già fissata il 15 ottobre verrà poi firmata l'ordinanza commissariale di approvazione del documento e pubblicata la manifestazione di interesse rivolta al mercato per la realizzazione del termovalorizzatore. Cosa prevede il piano Gualtieri? Riduzione dell'8 per cento dei rifiuti prodotti e raccolta differenziata al 65 per cento nel 2030. Costruzione di trenta centri di raccolta dei materiali e cinque nuovi impianti a controllo pubblico: due di selezione delle frazioni secche da 100 mila tonnellate, due biodigestori anaerobici sempre da 100 mila tonnellate, e un termovalorizzatore - proteste permettendo - da 600 mila tonnellate.