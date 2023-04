I rifiuti non raccolti diventano il banchetto d'una famiglia di cinghiali

Tra Quartaccio e Primavalle, nel municipio XIV, c’è una batteria di cassonetti che si è trasformata in un sontuoso ristorante per una famiglia di cinghiali.

Il banchetto consumato sul marciapiede

C’è un video, pubblicato su Welcome to favelas, nel quale gli ungulati vengono ripresi mentre si cibano dei rifiuti lasciati sul marciapiede. Nel filmato, chi lo ha realizzato, ha fatto notare che sono presenti anche dei cuccioli. Sono due e, nei pochi secondi che dura la registrazione, restano sorpresi dalla voce di chi li sta riprendendo. La sorpresa, però, è stata reciproca. Più confidente è sembrata essere la madre che, dopo un’occhiata lanciata a chi la stava filmando, ha ripreso il pasto.

La presenza dei cinghiali nella zona

Il video, genericamente attribuito a via Andersen, è in realtà stato girato in una strada vicino, via della Valle dei Fontanili. Gli animali, nascosti al traffico veicolare proprio dalla lunga fila di cassonetti, si trovano infatti tra i contenitori dell’Ama ed i campi da gioco della vicina associazione sportiva dilettantistica Primavalle. La presenza di cinghiali, nel territorio amministrato dal municipio XIV, rappresentano tutt'altro che una novità. Frequenti sono gli avvistamenti, non sempre piacevoli. A poca distanza dal luogo dov'è stato girato il video, nella zona di Torresina, circa una settimana fa, un residente ha dichiarato di essersi rotto due costole per salvare il cane dall'aggressione di un branco.

I rifiuti non rimossi attirano i cinghiali

Le immagini della famiglia ripresa dietro i cassonetti, in via della Valle dei Fontanili, non chiariscono se, il pranzo, sia avvenuto mentre sul rettangolo da gioco era in corso una partita. E non mostrano atteggiamenti apparentemente irrequieti da parte dell'esemplare adulto. Ribadiscono invece in maniera molto efficace un concetto: la mancata raccolta dei rifiuti, specie nelle aree limitrofe con parchi naturali, diventano un forte attrattore per gli ungulati.