Rifiuti, Lombardi "pressa" Gualtieri: "Roma ha bisogno di tanti impianti, non di grandi centrali"

Impianti piccoli e diffusi al posto di grandi centrali viste male dalle comunità locali. Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica della Regione Lazio, detta la linea rispetto alla dotazione di Roma Capitale per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

"Roma si deve dotare dell'impiantistica necessaria - spiega alla Dire - ma non solo i biodigestori. Le dimensioni della città richiedono parecchi siti e in giunta stiamo discutendo su come distribuirli, fermo restando che son i comuni, le province e la città metropolitana di Roma a decidere dove ubicarli. Il mio obiettivo è far passare il concetto che non si può dotare il Lazio di grandi centrali, perché vanno contro i principi della transizione".

Non solo: le comunità locali percepirebbero l'arrivo di impianti molto grandi negativamente "percepiti come estranei - continua l'assessora - perché non al loro servizio. Invece una piccola impiantistica di prossimità, a servizio della comunità, sarebbe più accettata".

"Gualtieri per quanto si sia impegnato in un'opera di pulizia meritoria non ha la bacchetta magica come non ce l'aveva Raggi - conclude Lombardi -. Scontiamo come romani la mancanza di impianti dove conferire rifiuti che purtroppo restano ancora per terra".