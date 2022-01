Rifiuti ingombranti, 100mila accessi nei centri di raccolta in 45 giorni: i dati di Ama

100mila accessi in soli 45 giorni presso gli 11 centri di raccolta distribuiti sul territorio romano. I cittadini hanno consegnato presso le strutture fisse, potenziate di recente, i rifiuti ingombranti e particolari in poco più di un mese, nel lasso temporale compreso tra il 13 dicembre e il 28 gennaio. A salire sul gradino più alto del podio è il quartiere Boccea con 20mila accessi, seguito da Acilia (13.700) e Ostia (9.300).

Sono circa 16mila gli accessi a settimana, negli ultimi due week end sono stati registrati 5mila ingressi. Numeri destinati a non rimanere isolati considerato l’impegno di AMA in accordo con Roma Capitale per potenziare il servizio nei fine settimana con l’ausilio di Centri di Raccolta Mobili per coinvolgere a rotazione aree di municipi dove non sono presenti Centri di Raccolta.

Presso i centri di raccolta è possibile consegnare gratuitamente i rifiuti ingombranti tradizionali (mobili, sedie, letti, divani, materassi, ecc.), i RAEE (ossia i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche quali computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, ecc.) e materiali particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi, inerti).

Ecco quali sono i centri di raccolta aperti dal lunedì al sabato con orario 7-12 e 14-19, e la domenica con orario 7-13:

Acqua Acetosa (II Municipio - via dei Campi Sportivi n. 100);

Bufalotta (III Municipio - via della Bufalotta n. 592);

Vigne Nuove (III Municipio, via Ateneo Salesiano snc);

Tiburtina (IV Municipio – via Cassino n7-9, altezza Metro B Ponte Mammolo);

Villa Gordiani (V Municipio - via Teano n. 38);

Cinecittà (VII Municipio – viale P. Togliatti n. 69);

Mostacciano (IX Municipio – via Riccardo Boschiero snc);

Laurentina (IX Municipio - via Laurentina n. 881);

Acilia (X Municipio - via di Macchia Saponara n. 7-9, angolo via D. Morelli);

Lido di Ostia (X Municipio - piazza Bottero n. 8);

Battistini (XIV Municipio - via Mattia Battistini n. 545).

Per inderogabili lavori di ristrutturazione resta temporaneamente ancora chiuso esclusivamente il Centro di Raccolta di via Martini, a Corviale.