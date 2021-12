Rifiuti, l'assessora Alfonsi incontra i sindacati: "Ora decoro e pulizia siano una costante" 

"Ora che la prima fase di pulizia straordinaria si avvia verso la conclusione abbiamo avuto modo di iniziare un confronto su quella che dovrà essere la programmazione futura per strutturare queste attività". Così in una nota stampa Natale Di Cola, segretario della Cgil di Roma e del Lazio e Giancarlo Cenciarelli, segretario generale della Fp Cgil di Roma e del Lazio. Di ieri un incontro confronto con l'assessora al Verde e Rifiuti Sabrina Alfonsi sul tema del decoro urbano e della pulizia della città. Sul tavolo oggetto della discussione le prossime azioni che il Comune ha intenzione di mettere in campo per migliorare la gestione del settore.

"Abbiamo appreso con favore dello stanziamento, nel prossimo bilancio capitolino, delle risorse che permetteranno di attivare procedure strutturali per affrontare quelle problematiche che possono essere previste, come ad esempio la pulizia delle caditoie o la pulizia delle foglie" spiegano i sindacalisti. "Una programmazione strutturale è essenziale per far in modo che il decoro e la pulizia della città siano una costante e che non ci sia più bisogno di piani straordinari di pulizia".

Verso il rilancio di Ama

Al centro delle richieste, gli investimenti necessari per rilanciare Ama, potenziando l'azienda con assunzioni e con la realizzazione di infrastrutture necessarie per la chiusura del ciclo dei rifiuti e per il pieno rispetto del contratto di servizio. "Sono necessarie modifiche strutturali anche organizzative e solo proseguendo con il confronto con le parti sociali, che possono attivare la partecipazione piena dei lavoratori, possiamo sperare che in tempi sufficientemente brevi si torni a una gestione ordinaria della pulizia della Capitale".

"Quello che serve è un largo patto per il decoro e la sostenibilità di Roma, che non resti nelle intenzioni ma sia responsabilmente e quotidianamente praticato da tutti gli attori coinvolti" ha commentato Alessandro Bonfigli, segretario regionale Uil Trasporti Lazio. "L'obiettivo finale è l'ufficializzazione di un nuovo Piano Industriale che traduca i seguenti principi: la dotazione impiantistica sarà sia pubblica (Ama) sia mista (Ama-Acea) sia privata (con l'attivazione di altre partnership industriali), al fine di avere certezze di successo e non più dubbi sulla chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito metropolitano".