Rifiuti, Gualtieri tira dritto sugli impianti ma a sinistra del Pd nessuna fronda: "Siamo in linea su tutto il resto"

I biodigestori a Casal Selce e Cesano, l'impianto di trattamento delle terre di spazzamento a Villa Spada, ma anche e soprattutto il termovalorizzatore a Santa Palomba. Roberto Gualtieri, forte dei poteri di commissario governativo, tira dritto e va anche oltre i pareri della Soprintendenza, oltre i malumori dei minisindaci dei territori nei quali verranno calati gli impianti, oltre le critiche. E oltre il rischio di una spaccatura interna alla maggioranza in Campidoglio che, al momento, sembra scongiurata. Di sicuro, almeno a parole, non saranno quelli di Sinistra Civica Ecologista e dei Verdi e innescare la bomba: "Sui rifiuti siamo distanti, ma restiamo dentro la coalizione".

I malumori nel centrosinistra sugli impianti di Gualtieri

Si vocifera spesso di possibili fronde, di malumori, di richieste pressanti di rimpasti di giunta per sostituire questo o quell'assessore. E ora c'è anche lo scontro aperto con tre presidenti di municipio, tutti e tre del Pd: Paolo Emilio Marchionne del III, Sabrina Giuseppetti del XIII, Daniele Torquati del XV. E' in questi territori che il sindaco Roberto Gualtieri, forte anche (e soprattutto) dei suoi poteri da commissario straordinario, farà costruire due biodigestori e un impianto per le terre di spazzamento. In IX arriverà il termovalorizzatore, ma la giunta che governa l'Eur da novembre 2022 non ha più alcuna voce critica al suo interno dopo le dimissioni di Alessandro Lepidini. Critiche che arrivano da dentro la coalizione che governa Roma.

Bonessio (EV): "Mai fuori dalla maggioranza, ma scelte sui rifiuti sono follia"

"Abbiamo sempre manifestato chiaramente cosa pensiamo del ciclo dei rifiuti - specifica Ferdinando Bonessio di Europa Verde - già da prima delle elezioni 2021. Per noi si dovrebbe parlare di economia circolare, di recupero del rifiuto, non di incenerimento e nemmeno di trattamento. E' impensabile avere un programma che prevede la combustione del 33% dei rifiuti romani indifferenziati, non è giusto a livello tecnologico e per l'ambiente". Come non è giusto, per Sinistra Civica Ecologista e Verdi - uniti in un coordinamento capitolino che ricalca l'Alleanza Verdi Sinistra nazionale - usare Villa Spada anche come punto di smistamento logistico dei rifiuti verso Santa Palomba: "Pensare di caricare a Villa Spada i rifiuti verso il futuro inceneritore di Santa Palomba è una follia - la dichiarazione di Bonessio e Alessandro Luparelli del 29 settembre - . Quello che prima era solo un sospetto adesso è una certezza: l'amministrazione comunale sta cercando di individuare delle aree nelle zone periferiche di Roma dove caricare i rifiuti provenienti dai camion compattatori di raccolta stradale direttamente sui container diretti alla stazione di Santa Palomba. In questo modo si continua a far pagare ai cittadini l'incapacità di scegliere una vera economia circolare".

"Siamo in linea su tutto a parte i rifiuti"

Una incapacità che, però, non è abbastanza per decidere di fare un passo indietro e uscire dalla maggioranza: "Ci sono tanti temi sui quali stiamo lavorando tutti insieme - sottolinea Bonessio a RomaToday - dalla mobilità alle politiche abitative, dalla rigenerazione degli edifici al recupero degli impianti sportivi, sui quali adesso godremo anche del supporto di Risorse per Roma. Chiuderemo l'anello ferroviario, abbiamo rinnovato il sistema educativo romano, ampliando i posti disponibili e riducendo le rette. Io non lascio la maggioranza, perché stiamo lavorando su temi importantissimi, non esistono solo i rifiuti. Noi siamo la coscienza critica della coalizione, contro le scelte di Gualtieri in qualità di commissario straordinario per il Giubileo con potere sui rifiuti, ma per il resto siamo perfettamente in linea".

Marotta (AVS): "La destra è perplessa ma il Governo non agisce"

Capogruppo in Regione dell'Alleanza Verdi-Sinistra e Possibile, Claudio Marotta è della stessa opinione. Quando si tratta di rifiuti è chiaro: "Noi non abbiamo mai votato a favore del termovalorizzatore - ricorda - perché è una tecnologia obsoleta, che non guarda al futuro. E su Villa Spada siamo usciti pubblicamente, siamo contrari e non rinunciamo a questo punto di vista. Ha senso stare nella maggioranza con questi presupposti? Sì, perché non si lavora solo sui rifiuti". Marotta, ex capostaff dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio, lancia poi una frecciata a Fratelli d'Italia: "Noi in Regione siamo all'opposizione - prosegue - e Francesco Rocca, che ha espresso perplessità sulla decisione di Gualtieri su Santa Palomba, non ha ancora agito in tal senso. Il Governo ha potere di limitare le decisioni di Gualtieri, perché non lo fa? La segretaria del Pd Elly Schlein è contraria, ma ha detto che ormai la decisione era presa. Quindi nessuno fa niente, ma noi siamo gli unici ad aver tenuto il punto sul tema".