Rifiuti, rallentano gli sbocchi in discarica: contro la (possibile) nuova emergenza Gualtieri attiva trasbordo a Saxa Rubra

Il sistema è fragile, l’equilibrio precario e Roma rischia una nuova ed ennesima crisi dei rifiuti. La discarica di Albano, che insieme a quella di Viterbo è una delle due che nel territorio regionale accoglie parte degli scarti della Capitale, ha ridotto la propria disponibilità di conferimento così i tmb (impianto trattamento meccanico e biologico) di Malagrotta, quelli commissariati e di proprietà della società E.Giovi della galassia di Manlio Cerroni, si vedranno costretti a loro volta a ridurre del 22% l’indifferenziato in ingresso negli impianti. Vale a dire che dall’11 gennaio, data indicata a Regione Lazio, Comune e Ama dall’amministrazione giudiziaria dei tmb di Malagrotta, resteranno fuori circa 300 tonnellate al dì di immondizia.

Rifiuti, Roma non sa dove portare 300 tonnellate

Così il Campidoglio, che già dalla prossima settimana potrà tirare le somme definitive sul piano di pulizia straordinaria della città, quello da 40 milioni varato come primo provvedimento dal sindaco Roberto Gualtieri, vuole evitare di vanificare lo sforzo. Nessuno a Palazzo Senatorio vuole immaginare ancora strade colme di immondizia, cassonetti strapieni e marciapiedi occupati da cumuli di sacchetti della spazzatura. Così il sindaco ha firmato un’ordinanza per l’utilizzo dell’area di Saxa Rubra per l’attività di trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati.

A Saxa Rubra torna il trasbordo

Nel piazzale di Roma nord, attrezzato per il trasbordo nell’estate del 2019 e utilizzato a fasi alterne tra proroghe e dismissioni temporanee, arriveranno 300 tonnellate (limite massimo) di rifiuti al dì per i prossimi 180 giorni. “Il ricorso temporaneo all’utilizzo dell’area di Saxa Rubra per l’attività di trasbordo è risultata strategica nella gestione della situazione di criticità del ciclo dei rifiuti dovuta alla riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati e agli impianti finali di trattamento” - si legge nell’ordinanza di Gualtieri. In sintesi trasbordo funzionale alla logistica della raccolta e a mantenere le strade di Roma sgombre dall’immondizia che altrimenti resterebbe accumulata lungo i bordi.

L'ordinanza di Gualtieri: "Difficoltà raccolta rischio per salute pubblica"

Già perchè nonostante la pulizia straordinaria della città la situazione è tutt’altro che rosea. Con Roma affetta da un annoso deficit impiantistico la crisi dei rifiuti è sempre dietro l’angolo. E se la raccolta rallenta il protrarsi delle difficoltà potrebbe concretizzarsi “in tempi brevissimi - si legge nell’ordinanza - in uno stato di severa criticità nella Capitale, con immediata ripercussione sulle condizioni igienico sanitarie della città e grave rischio per la salute pubblica”. Il trasbordo a Saxa Rubra servirà a tamponare la situazione, in attesa che sul fronte rifiuti la città faccia passi decisivi verso l’autosufficienza attraverso la costruzione di nuovi impianti, il potenziamento e il miglioramento di quelli esistenti.