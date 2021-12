Rifiuti, il nuovo impegno di Gualtieri: "Entro 6 mesi il piano di pulizia straordinaria coprirà tutta la città"

Da oggi ai prossimi tre, massimo sei mesi, il piano di pulizia straordinaria arriverà anche nelle zone rimaste finora scoperte. È l'impegno di breve periodo che il sindaco Roberto Gualtieri ha preso ieri in conferenza stampa. Il bilancio delle operazioni degli ultimi due mesi, messe in campo per ripulire Roma dai rifiuti entro Natale, non è tutto rose e fiori. I quartieri dove i cittadini fanno ancora i conti con i sacchetti non raccolti sui marciapiedi sono parecchi. Li elenca lo stesso Gualtieri: "Le maggiori criticità rimaste riguardano il porta a porta. Ci risultano problemi in zone del IX, XII, XIII, XV e V municipio".

Lo ripete più volte il sindaco, quasi a mettere le mani avanti rispetto a critiche e polemiche: "Abbiamo spinto la macchina fin dove poteva andare, ma Roma non è ancora pulita come merita". E ancora: "La maggioranza dei romani percepisce che c'è stato da parte di Ama un impegno forte. La situazione è migliorata in gran parte della città, non dappertutto". Già, non dappertutto. Si è passati da 16mila a 18mila tonnellate di rifiuti raccolte a settimana, un quantitativo considerevole ma insufficiente a garantire pulizia e decoro in tutta Roma. E allora tocca fissare una nuova dead line, un nuovo orizzonte temporale che tranquillizzi chi non può dirsi soddisfatto del lavoro svolto.

"Da subito ai prossimi tre, sei mesi, l'obiettivo è quello di consolidare, estendere e migliorare quello che è stato fatto in questi due mesi - spiega Gualtieri aprendo la conferenza stampa che si è svolta ieri in Campidoglio - soprattutto attraverso una reingegnerizzazione dei processi di raccolta, pulizia, lavaggio. Lavoreremo per consolidare i progressi realizzati anche con risorse aggiuntive in bilancio. E copriremo le zone dove il piano non è ancora arrivato".

Andrà quindi a regime la nuova raccolta delle utenze non domestiche, con i nuovi passaggi serali, frequenze più omogenee e il presidio di alcune postazioni con cassonetti da parte di personale Ama nelle ore più critiche. Proseguirà il recupero dei mezzi fermi in manutenzione (al momento circa la metà è fuori uso in officina), l'ottimizzazione delle risorse umane con i nuovi turni sugli squaletti con un solo operatore e l'impiego di agenti accertatori pronti a multare i romani che conferiscono male.

In parallelo ci sono gli obiettivi di medio e lungo termine. "La fase due di medio periodo riguarda il lavoro sugli impianti, sul potenziamento e miglioramento di quelli esistenti e sull'impiego delle risorse del Pnrr, oltre a nuovi investimenti sulla raccolta per ottimizzare la qualità delle matrici" prosegue Gualtieri. Il tutto dovrebbe traghettare Roma alla fase tre, "quella che arriva a cinque anni, che prevede la chiusura vera e proprio del ciclo dei rifiuti e che prevede la riduzione della Tari, nostro obiettivo di consiliatura".