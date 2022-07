Rifiuti, Gualtieri ammette: "Roma ancora sporca. Chiediamo sforzo ad Ama"

Che le strade di Roma siano ancora in sofferenza lo sa bene anche il sindaco. L'ammissione è arrivata ieri in aula Giulio Cesare, dove Gualtieri ha fatto il punto sulla crisi innescata dall'incendio al tmb di Malagrotta dello scorso 15 giugno. "Anche se il peggio è stato evitato non c'è dubbio che diverse aree della città abbiano inevitabilmente sofferto. Ancora adesso troppe strade sono ancora sporche e non sufficientemente curate dal punto di vista della raccolta e dello spazzamento". Poi il messaggio diretto al nuovo management di Ama: "È del tutto evidente che questo lavoro richiede uno sforzo e un'accelerazione particolare che chiediamo ad Ama di realizzare".

L'occasione in aula è buona per fare il punto anche sul piano rifiuti, che a livello di impiantistica non conterrà solo un termovalorizzatore. L'impegno è quello di affiancarvi altri due impianti per riconvertire ceneri ed emissioni di co2. "Realizzeremo sistemi innovativi di cattura e riutilizzo delle emissioni di co2 e degli scarti della valorizzazione energetica, per azzerare completamente le emissioni, aumentare la produzione di energia pulita e riconvertire le ceneri in materiali utili a scopi quali il rifacimento delle strade".

Nuove tecnologie "green"

Una novità che il sindaco promette per arrivare a un compromesso con i tanti contrari all'impianto di incenerimento annunciato per Roma. Dall'ala di estrema sinistra della sua stessa maggioranza, al M5s alleato in Regione Lazio, a Europa Verde, Legambiente, e la stessa Cgil, sono in tanti a cercare di far cambiare idea al primo cittadino. Che invece è più che mai convinto della necessità di un termovalorizzatore sul territorio per chiudere il ciclo dei rifiuti. Una posizione ulteriormente rafforzata dall'incendio a Malagrotta.

"Le vicende dell'incendio e dell'impatto sul sistema di raccolta - ha spiegato - hanno dimostrato l'inadeguatezza completa, la fragilità del sistema attuale di impiantistica e la necessità di dotare Roma di moderni impianti per il trattamento dei rifiuti, per l'economia circolare, per il riuso e il recupero energetico con i biodigestori, con i centri per il trattamento carta plastica, con il termovalorizzatore". Che il sindaco vorrebbe a controllo pubblico e pronto per l'inaugurazione entro il 2025.

Le critiche dall'opposizione

Dure le parole del presidente della commissione Trasparenza, consigliere di FdI, Andrea De Priamo in aula: "Al di là dell'emergenza causata dall'incendio, è grave che questa amministrazione non abbia fatto nulla di concreto per ridurre la produzione di rifiuti e per organizzare meglio la raccolta nelle strade. Vogliamo sapere quando i rifiuti verranno rimossi dalle strade e, rispetto alla chiusura del ciclo dei rifiuti, vogliamo sapere se Gualtieri sta vagliando anche tecnologie meno inquinanti e di minori dimensioni come alternativa al termovalorizzatore da 600.000 tonnellate annunciato e sul quale ancora non abbiamo ricevuto uno straccio di studio propedeutico".