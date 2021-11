Rifiuti, dopo l'addio di Zaghis giunta al lavoro per ricostruire i vertici di Ama

La priorità resta la pulizia straordinaria delle strade. Ma anche il rinnovo dei vertici di Ama è un tema che, nell’agenda del sindaco, è fissato tra le prime cose da fare.

L'addio del vecchio management

Nella mattinata del 5 novembre infatti la giunta Gualtieri si è riunita in Campidoglio per approvare una serie di delibere finalizzate a definire la nuova governance dell’azienda municipalizzata ai rifiuti. Il primo novembre Stefano Zaghis, messo al vertice di Ama da Virginia Raggi, ha infatti rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico. Resterà nell’azienda fino al 15 novembre, ma intanto il Campidoglio si è messo alla ricerca dei nuovi manager a cui affidare il gigante di via Calderon della Barca.

Come sarà il nuovo assetto dirigenziale

Intanto la Giunta ha approvato la delibera relativa alla nomina di un Amministratore unico pro tempore di Ama S.p.A. “Il nuovo Amministratore Unico – fa sapere il Campidoglio – avrà come primo compito la definizione di un nuovo assetto di governance, che prevederà il ruolo del direttore generale, una figura di alto profilo ed esperta della materia che sarà selezionata con procedura di evidenza pubblica. Completata la procedura di nomina del direttore generale, la governance sarà composta da un Cda di tre membri, nel quale l’Amministratore Unico pro tempore assumerà la carica di Presidente”.

Al lavoro per cambiare Ama

Intanto procedono le operazioni legate al piano anti alluvione. Avviate nella mattinata del 4 novembre a Circonvallazione Ostiense, alla presenza del sindaco e dell’assessora Alfonsi, i lavori prevedono interventi congiunti del Servizio Giardini, della Polizia locale, del Municipio, del Dipartimento Lavori Pubblici ed ovviamente dell’Ama. Le zone che verranno raggiunte da questa task force, che mira anche a pulire tombini e caditoie, sono in tutto tredici, quelle più esposte agli allagamenti. Il piano, articolato in 60 giorni, prevede 4000 passaggi di pulizia straordinaria con mille operatori sul campo. E’ il primo segnale di cambiamento, nella gestione di Ama. Il secondo, appena avviato, investe invece il management dell’azienda.

E' Angelo Piazza il nuovo Amministratore unico di Ama

Nel pomeriggio del 5 novembre l’assemblea straordinaria di Ama ha nominato l’avvocato Angelo Piazza come nuovo amministratore unico pro tempore. Piazza, sessantasei anni, è professore universitario e avvocato patrocinante in Cassazione È stato ministro della Funzione Pubblica, magistrato ordinario e amministrativo, nonché Avvocato dello Stato e docente presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sua candidatura è stata avanzata dal socio unico di Ama, ovvero il Comune ed in particolare dal Sindaco che ha tenuto per sé la delega alle società partecipate.

Il commento di Gualtieri

Commentando la nomina di Piazza, Gualtieri ha dichiarato che “È una figura di alto profilo e garanzia che permetterà ad Ama di intraprendere il necessario percorso di cambiamento e sviluppo industriale”. Inoltre, ha aggiunto il neo sindaco “Il suo ruolo di amministratore unico pro tempore, che successivamente si trasformerà in quello di presidente del Cda, garantirà da una parte la continuità dei servizi erogati e la soddisfazione dei bisogni dei romani, a partire dall'impegno di Ama nella pulizia straordinaria della città, in corso dall'1 novembre, e dall'altra l'attuazione delle misure di razionalizzazione, risanamento e sviluppo dell'azienda fino alla definizione del nuovo assetto societario”.

Gli obiettivi del nuovo numero uno di Ama

“Mi metterò subito al lavoro per dotare l'azienda della governance necessaria per affrontare con successo le importanti sfide che la attendono – ha commentato il nuovo amministratore unico di Ama – Nell'immediato la già avviata pulizia straordinaria della città e allo stesso tempo le trasformazioni indispensabili per cogliere tutte le opportunità offerte dalla transizione ecologica. La più grande monoutility italiana dei rifiuti deve disporre di tutte le infrastrutture industriali idonee a farla diventare un player di alto livello nel panorama nazionale del settore, valorizzando il grande capitale umano di cui dispone”.

Articolo aggiornato alle ore 18.52 del 5 novembre 2021