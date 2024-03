Nessuno vuole smaltire i rifiuti edili. In Ama l'ennesima gara deserta

Nessuno vuole smaltire i rifiuti inerti presenti nei centri di raccolta Ama. Il bando pubblicato a fine dicembre, che avrebbe dovuto coprire il servizio di raccolta, trattamento e recupero di 45.000 tonnellate fino al 2027, è andato deserto.

Un importo di 315.000 euro per un periodo di 36 mesi, per smaltire cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, rifiuti misti da costruzione e demolizione (esclusi quelli con mercurio e sostanze pericolose). Un'offerta che non ha trovato concorrenti e non è la prima volta che accade.

I precedenti

Negli ultimi mesi sono andate deserte altre gare rilevanti per la municipalizzata. A dicembre quella rivolta a privati per raccogliere l'indifferenziata in caso di emergenza sotto le feste di Natale. Poi ancora a gennaio un accordo quadro in sei lotti, prevedeva il rinnovo della flotta automezzi con varie tipologie di veicoli per la durata di 48 mesi, ed è andata deserta a gennaio.

Idem per la gara che riguardava la fornitura dei contenitori di rifiuti, dai cestini gettacarte ai secchioni stradali. Entrambi i bandi erano fondamentali in previsione di un incremento dei servizi per il Giubileo.

Un copione già visto negli anni scorsi. Nel 2017 e ancora nel 2018 e nel 2019. Una serie di casi che spinsero l'allora sindaca Virginia Raggi a chiedere l'intervento dell'Antitrust per capire se fossero in essere accordi sottobanco tra i principali soggetti del mercato, per costringere la municipalizzata ad alzare i prezzi.