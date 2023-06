L'emergenza rifiuti non dà tregua. Maglia nera al quadrante est della città

Una corsa disperata per ripulire la città quella dei lavoratori Ama che in queste ore sono chiamati a raccogliere centinaia di tonnellate di immondizia rimasta in strada negli ultimi venti giorni. Un'emergenza, l'ennesima per la città, che va avanti da quasi un mese tra mezzi insufficienti (metà sono fermi nelle officine private in attesa di riparazione), impianti - il Tmb di Viterbo - in manutenzione, weekend appena trascorso con i tir fermi durante i giorni festivi. Un mix di difficoltà croniche e mai risolte e intoppi contingenti che ha fatto esplodere il sistema. Uno scenario al quale i cittadini sono tristemente abituati.

La mappa dei disagi

Nelle ultime 24 ore gli operatori ecologici Ama sono in azione nel quadrante est, il più critico stando anche alle foto che arrivano in redazione, per la maggior parte dal quadrante del Tuscolano, Don Bosco, Centocelle, Pigneto, tra IV e VII municipio. Via mail riceviamo quotidianamente immagini e commenti di romani infuriati. "Qui i rifiuti ricoprono i marciapiedi, se passano i camion svuotano i secchioni e li ripoggiano sui rifiuti. La puzza è assurda ed è pieno di cornacchie, gatti randagi e topi che banchettano" scrive Giovanni mandando foto dalla zona di San Cleto (non lontano da San Basilio).

E poi ancora via Ponzio Comino, viale Anicio Gallo, via dei Quintili, via Enea, tutte strade comprese tra il quadrante Tuscolano e l'area di Cinecittà. Montagne di rifiuti invadono i marciapiedi anche in via Silicella, a Torre Maura. E ancora in via Giacomo de Conti al Pigneto. Non sta messo meglio nemmeno Spinaceto, spostandoci nel quadrante sud. Qui gli stessi residenti hanno protestato giorni fa contro l'assessora Sabrina Alfonsi, presente per un'assemblea pubblica, consegnandole dei pomodori. Via Eroi di Rodi, un esempio fra tanti, è una discarica a cielo aperto. Insomma, a macchia di leopardo sono poche le strade che si salvano.

La corsa di Ama

Secondo quanto riferito da Ama a RomaToday, in seguito a un articolo sull'emergenza in corso pubblicato sulle nostre pagine, "le operazioni di igiene urbana hanno interessato nelle ultime 24 ore oltre 250 strade con interventi mirati su 550 batterie di cassonetti". Nel solo quadrante est. "I tecnici aziendali stanno monitorando la situazione con l'obiettivo di assicurare la regolarità dei flussi attraverso gli impianti di destino e le filiere di trattamento" rassicurano da via Calderon de la Barca. "Sul versante della flotta, Ama è al lavoro per ottimizzare i tempi delle officine, recuperare nuove disponibilità ed incrementare il numero di veicoli adibiti alla raccolta per l'estate".