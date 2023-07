Emergenza rifiuti, l'esasperazione dei minisindaci Pd: "Gualtieri riduca Tari ai cittadini"

"Auspichiamo da parte dei vertici dell'azienda un'assunzione di responsabilità, risposte immediate e un piano di pulizia e sanificazione del territorio, di cui anche il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessora Sabrina Alfonsi devono farsi carico". Dal V municipio i toni sono durissimi. A parlare il presidente del V municipio Mauro Caliste e l'assessore all'Ambiente Edoardo Annucci. Pigneto, Torpignattara, Centocelle, Collatino.

Un intero quadrante invaso dall'immondizia ormai da più di un mese - così come tanti altri in città - cittadini infuriati, comitati di quartiere che si appoggiano ad avvocati per inviare diffide all'amministrazione, segnalando anche alla Asl situazioni di rischio per la salute pubblica, con la Asl che non può che confermare. Vedi il caso di Torpignattara, dove i cittadini stanno preparando una denuncia in Procura per interruzione di pubblico servizio.

Un caos diventato ingestibile per il municipio, che se anche non direttamente responsabile della pulizia dei cassonetti, ci mette comunque la faccia. "È assurdo nel 2023 finire nella situazione in cui ci troviamo per la mancata manutenzione dei mezzi utilizzati per la raccolta stradale dei rifiuti" commentano ancora presidente e assessore. "Ciò che vediamo ogni giorno tra le nostre strade e le immagini che riceviamo sono allarmanti". Talmente allarmanti da spingere lo stesso municipio a rilanciare al sindaco la proposta avanzata da più di un comitato di quartiere: "Arrivati a questo punto la richiesta di riduzione della tassa per i rifiuti avanzata da alcuni comitati di quartieri per il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti è più che legittima".

La rabbia in maggioranza

Malumori e toni accesi anche nella stessa maggioranza che governa il Campidoglio. Due giorni fa il confronto con il sindaco Gualtieri e l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, con la richiesta pressante da parte dei dem di trovare soluzioni il prima possibile. Tra queste anche la sostituzione dei vertici Ama. In settimana il prossimo cda aziendale e, subito dopo, il quasi certo cambio di direttore generale. Esce Andrea Bossola, entra con ogni probabilità un interno. O almeno così hanno chiesto i democratici al sindaco, che il nuovo dg provenga da ambienti già addentrati nell'emergenza in corso.

Bollettini Tari in ritardo

A proposito di Tari, è stata approvata in Consiglio comunale nella seduta di ieri, martedì 11 luglio, la mozione di Italia Viva che chiede a sindaco e giunta di risolvere al più presto i problemi legati al primo acconto Tari del 2023. A causa di un invio tardivo dei bollettini circa 200mila utenti riceveranno gli avvisi di pagamento dopo la scadenza del 31 luglio, trovandosi nella situazione paradossale di diventare morosi loro malgrado.

"Riteniamo che in questi casi le sanzioni amministrative previste dal regolamento Tari non debbano essere applicate" spiegano i consiglieri Valerio Casini e Francesca Leoncini. "Siamo quindi soddisfatti che l'Aula abbia approvato all’unanimità la nostra mozione, che risolve questa criticità e scongiura per l’appunto il pagamento di sanzioni e interessi di mora. Ringraziamo la Giunta per aver espresso un orientamento favorevole e tutte le forze politiche che l'hanno sottoscritta e votata. Un atto di giustizia dovuto alla città, che non può essere vittima dei ritardi e delle inefficienze di Ama".