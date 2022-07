La Regione istituirà l'ato di Roma. La Capitale dovrà gestire i suoi rifiuti in autonomia

Roma gestirà i rifiuti in completa autonomia rispetto a quanto previsto a oggi dalla normativa. Verrà infatti istituito un ato (ambito territoriale ottimale) a sé stante, ovvero una macroarea corrispondente al perimetro del solo Comune e non della Città metropolitana, come stabilito inizialmente nel piano rifiuti regionale del 2020. Come?

L'assessore Massimiliano Valeriani presenterà un emendamento alla legge sui cosiddetti "egato", i futuri enti di gestione dei rifiuti relativi agli ato, prevedendo appunto un ambito di Roma a sé stante da creare entro i prossimi 4 anni. Mentre fino al 2026 al gestione dei rifiuti, si sa, sarà regolata dai poteri commissariali straordinari (nell'ambito del Giubileo) assegnati dal decreto Aiuti al sindaco Roberto Gualtieri. Ricordiamo che il piano regionale dei rifiuti prevede che all'interno degli ato venga chiuso il ciclo rifiuti, quindi che ogni territorio abbia dei propri impianti di riferimento per trattare e smaltire le diverse frazioni di immondizia.

Cos'è la legge sugli Egato

La Regione si prepara a discutere in aula una nuova normativa per l'istituzione degli enti di gestione (egato) che si andranno ad occupare di fatto dei rifiuti all'interno degli ambiti territoriali. Si tratta di enti con personalità giuridica di diritto pubblico, e dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica. Vi partecipano tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell'ato, che poi eleggono il presidente tramite un'assemblea e un consiglio direttivo.

Di cosa si occupa l'egato? Il testo unico ambientale che già li definisce, all'articolo 222 riformato nel 2020, prevederebbe esclusivamente la gestione della raccolta differenziata. La proposta regionale però, vedi all'articolo 4, allarga anche - solo per citare le mansioni principali - all'organizzazione generale del servizio integrato dei rifiuti, all'adozione del piano d'ambito, agli affidamenti del servizio, alla determinazione delle tariffe, alla stipula degli accordi di programma.

Un testo di legge che ha acceso discussioni all'interno della stessa maggioranza regionale. Tra chi appunto richiedeva l'istituzione di un ato di Roma a sé - specie alle luce dei poteri commissariali dati a Gualtieri - e chi sollevava un secondo punto controverso.

Le società in house

Con l'avvento degli egato non saranno più i singoli Comuni a occuparsi della gestione dei rifiuti. L'intento, almeno sulla carta, è quello, accentrando il servizio, di efficientarlo, uniformarlo e organizzarlo al meglio. Che fine fanno le società in house? Nella sola Città metropolitana di Roma, esclusa Ama, ne abbiamo all'opera 45, con circa 3mila lavoratori impiegati.

La proposta di legge attualmente prevede sì la facoltà da parte degli egato di optare per l'assegnazione dei servizi alla società in house al posto della gara, ma non l'obbligo. Soluzione che non dà garanzie e che infatti la Cgil ha criticato pesantemente. Con il sindacato diversi consiglieri di maggioranza si sono fatti sentire. Ma anche su questo sembra essere stata trovata la quadratura del cerchio.

Un altro emendamento di Valeriani dovrebbe infatti mettere in sicurezza il futuro di diverse esperienze locali e anche di diverse centinaia di lavoratori. "L'Egato, ove ne ricorrano le condizioni, può aggiudicare il servizio anche mediante affidamento in house, salvaguardando, nel rispetto dei principi e della normativa europea e statale vigenti in materia, le esperienze pregresse di gstione dei rifiuti urbani realizzate dai comuni appartenenti allo stesso, tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dai rispettivi sindaci e delle indicazioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e appartenenti all'Egato. A tal fine, l'Egato può costituire società a capitale interamente pubblico".

Per tutti quelle realtà in cui si andrà a gara, la legge prevede che l'Egato "nei bandi, negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure" prevede "l'applicazione di un'espressa clausola sociale e del relativo progetto di assorbimento del personale, nonché l'adempimento degli obblighi di comunicazione e di confronto con le organizzazioni sindacali".

Con la costituzione degli Egato, attesi nel Lazio da oltre un ventennio, l'amministrazione Zingaretti chiude un cerchio, dopo l'approvazione (2 anni fa) del piano rifiuti: "Completiamo il processo di riorganizzazione del sistema del ciclo dei rifiuti del Lazio - ha detto Valeriani - gli enti di gestione degli ato hanno l'obiettivo di governare l'intero ciclo rifiuti all'interno del proprio territorio di riferimento per garantirne l'efficienza e l'autosufficneza. Avranno compiti di pianificazione dei fabbisogni e di assegnazione dei servizi per la gestione integrata del sistema dei rifiuti".