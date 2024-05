Rifiuti differenziati, il Campidoglio annuncia più controlli: arriva una nuova “task force”

Una task force per garantire maggior decoro nelle strade del centro, dove la gestione delle utenze non domestiche rappresenta una piaga, e nei territori più periferici.

Una squadra speciale per il decoro

Il Campidoglio ha annunciato un nuovo accordo, sottoscritto tra Ama, Città metropolitana e Polizia locale, che dai prossimi giorni consentirà di mettere in campo una squadra speciale. Il personale sarà impegnato a verificare le modalità di smaltimento dei rifiuti e i primi 20 nuovi agenti affiancheranno da subito il pool già presente degli agenti accertatori aziendali di Ama.

Cosa farà la task force

Come chiarito da Roma Capitale, gli agenti della Polizia locale e della Città metropolitana si dedicheranno soprattutto a verificare le modalità con cui vengono conferiti i rifiuti delle utenze commerciali, in orario sia diurno che serale. In secondo luogo, nelle aree della raccolta domestica “porta a porta” affinché i residenti rispettino le regole della separazione dei rifiuti. Infine, gli agenti della “task force” andranno a supportare gli accertatori dell’Ama nelle aree più periferiche, dove più accentuato è il cosiddetto fenomeno della “migrazione” dei rifiuti dai comuni dell’hinterland romano. Quindi andranno a presidiare le zona in cui, più di frequente, si formano delle mini discariche.

Il commento del sindaco

“Più controlli, più operatori e più agenti per rafforzare la capacità di garantire il decoro urbano, a partire dal rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti per le utenze commerciali e dalle verifiche sui presidi più periferici, troppo spesso oggetto di comportamenti irregolari. Stiamo realizzando un sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti – ha commentato il sindaco Gualtieri – più efficiente, meno costoso e meno inquinante, scommettendo finalmente sulla autonomia impiantistica della città. Ma ripartiamo anche dal rispetto dei comportamenti fondamentali, perché i rifiuti vanno innanzitutto gettati correttamente su tutto il territorio, in quella che deve essere una grande alleanza tra Amministrazione, Ama e cittadini”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Una squadra per migliorare il controllo sul territorio

Questo nuovo nucleo va ad affiancarsi alle operazioni congiunte già in essere tra gli ispettori Ama e gli agenti della Polizia locale. Per il DG di Ama Alessandro Filippi grazie all’accordo appena sottoscritto si avrà “Una importante implementazione del servizio in linea con i nuovi indirizzi di Ama, tesi a potenziare le attività di controllo sul territorio. L'obiettivo che, insieme a Roma Capitale e Città Metropolitana sta perseguendo l’azienda è, infatti, quello di avere una presenza sempre più tangibile e capillare sul territorio”.