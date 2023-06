"Tir con rifiuti possono circolare anche i giorni festivi. Gualtieri chieda la deroga" 

Tornare a far circolare i tir che trasportano rifiuti il sabato e la domenica, così da superare almeno parzialmente i disagi nella raccolta cittadina a inizio settimana. A lanciare la proposta è l'associazione Lila, un gruppo di lavoratori interni ad Ama da tempo attivo nel narrare il sistema di raccolta romano e le sue falle.

Nello specifico parliamo qui di circolazione dei mezzi pesanti sulle strade del Paese, fondamentale per Roma che al momento porta la quasi totalità dei suoi rifiuti a smaltire fuori dal Lazio. Nelle more della realizzazione del termovalorizzatore promesso da Gualtieri (il bando è annunciato per agosto), i privati che gestiscono i tmb fanno i conti con la carenza impiantistica sul territorio. E i mezzi Ama fanno su e giù con i rifiuti romani da e verso gli impianti del nord. Tutti i giorni tranne il sabato, dall'ora di pranzo, la domenica e festivi, che stanno fermi, accumulando immondizia nei siti dedicati alla trasferenza e impegnando camion che non sono quindi disponibili per la raccolta stradale.

Il risultato è sotto gli occhi dei cittadini che scendono in strada il lunedì mattina, o anche dopo un ponte che accumulano più giorni festivi di seguito, facendo spesso i conti con le strade sporche e montagne di sacchetti non raccolti. Un intoppo che si potrebbe risolvere, spiegano da Lila, se Ama o il sindaco Gualtieri chiedessero al Prefetto una deroga al divieto di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi fissato dal ministero dei Trasporti con apposito decreto. Almeno in questa fase di transizione verso un sistema più stabile. Lo stesso testo (del 31 dicembre 2022), che RomaToday ha consultato, prevede già tra l'altro la possibilità di esenzione per i camion che trasportano rifiuti. "Si faceva già anni fa - spiegano dall'associazione Lila - ed è l'unica soluzione al momento per questo caos impiantistico che nei festivi e per i ponti manda in tilt il sistema".

Il caos del porta a porta

Già, un ciclo rifiuti costantemente sotto scacco di un equilibrio più che precario. Lo vediamo in queste ore con i tanti disagi subiti dai cittadini serviti dal porta a porta, specie nel IX municipio, ma anche con la stradale con foto scattate e inviate alla redazione dal quadrante di Roma ovest. Mancano i mezzi (tanti fermi in officina in manutenzione), manca il personale (specie per la raccolta domiciliare), e basta un guasto a un componente (vedi la pressa ferma nel sito di trasferenza di Ponte Malnome lo scorso weekend) dei mezzi o degli impianti per mandare all'aria l'intera filiera.