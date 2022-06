Caos rifiuti dalle periferie al centro. A Monti è emergenza: cumuli di immondizia in strada

Via Cavour, via dei Serpenti, via Panisperna sono invase di sacchetti di immondizia. Non solo in corrispondenza dei cassonetti. A Monti, pieno centro di Roma, il quadro rifiuti è di quelli che fanno gridare i cittadini all'emergenza, complice il caldo e le temperature che aumentano i cattivi odori. I sacchetti di immondizia invadono marciapiedi sconfinando sulla carreggiata. Le foto inviate alla redazione dal comitato di quartiere parlano chiaro. Non solo periferie quindi. Le difficoltà di Ama sono anche sul centro storico. Qui pesano le tante attività di somministrazione che con la fine della pandemia e la nuova ondata di turisti hanno ripreso a pieno, o quasi, il lavoro.

Più rifiuti in città

Un problema che riguarda in qualche modo tutta la città, seppur in misura diversa a seconda dei quartieri. Secondo dati che ci vengono forniti dal Campidoglio, il mese di maggio è storicamente quello dove la curva della produzione di immondizia si impenna, in particolare maggio 2022 avrebbe superato i numeri pre pandemia con all'incirca 2000 tonnellate in più a settimana da lavorare, 300 circa in più al giorno che rimangono in strada o sui camion in fila fuori dagli impianti di tmb (trattamento meccanico biologico).

E allora ecco montagne di sacchetti fuori dai secchioni a Centocelle, Pigneto, Montesacro, Talenti, Garbatella, Ostiense, Portuense. Nessun quadrante sembra essere risparmiato dai disagi. Foto e video girano sui social con le denunce di cittadini spazientiti. Un quadro tristemente noto ai romani, figlio di un sistema di raccolta e smaltimento che manca di un adeguato supporto impiantistico sul territorio. Il sindaco Gualtieri ha promesso un termovalorizzatore, oggetto di un ampio e animato dibattito cittadino, ma nel frattempo mancano discariche di servizio dove portare gli scarti dei tmb. In questi giorni è stata dissequestrata la discarica di Albano, importante appoggio per Roma negli scorsi mesi (prima dei sigilli arrivati lo scorso marzo), ma ancora non è riutilizzabile.

Il caso del rione Monti

Ama ha tentato di intervenire nelle zone centrali della città, con più passaggi di raccolta sulle und (utenze non domestiche), ma evidentemente non è sufficiente. A Monti, a onor del vero, i disagi sono aumentati in queste ore ma potrebbero avere origine, secondo i residenti, nel nuovo modello applicato dal municipio circa un mese fa.

Sono stati eliminati 56 cassonetti presenti su via Cavour e si è optato per un porta a porta quasi integrale insieme a nuove isole ecologiche dove i cittadini dovrebbero portare i sacchetti differenziati. "Il sistema è chiaramente fallito - commenta Nicola Barone, del comitato di quartiere rione Monti - le strade traboccano di rifiuti a ogni ora del giorno, tra le proteste dei cittadini e gli sguardi esterrefatti dei turisti che girano il rione". Buste di ogni tipo e dimensione, scatole e cartoni, bottiglie, lattine, contenitori di pizza sporchi di sugo si trovano sia sui marciapiedi, con tanto di topi e gabbiani, che nelle isole ecologiche, troppo spesso non presidiate dagli operatori Ama. Un caos, che però per il municipio non è da attribuirsi alla strategia di raccolta applicata nel rione. "I disagi interessano tutta la città e tutto il municipio - spiega l'assessore all'Ambiente di via della Greca Stefano Marin - gli intoppi sono tutti sulla filiera impiantistica".