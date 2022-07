A Prati pugno duro contro l'abbandono dei sacchetti: arrivano le "sentinelle dei rifiuti"

Nel quartiere già le hanno ribattezzate le "sentinelle dei rifiuti". Accertatori Ama affiancati da agenti della polizia locale che gireranno nel quadrante di Prati e Borgo Pio per verificare il corretto conferimento dell'immondizia da parte dei commercianti. E in parallelo lo svolgimento regolare della raccolta porta a porta da parte delle ditte che hanno in appalto il servizio.

I dipendenti della municipalizzata si incontreranno con i vigili urbani e cominceranno da domani dei giri ispettivi programmati che proseguiranno per tutto luglio. Si parte da via degli Scipioni, all'angolo con via Marcantonio Colonna e man mano verranno definiti i percorsi.

A fine mese il municipio convocherà un tavolo tecnico per un primo briefing su quanto emerso dall'attività di controllo. Una task force che si è resa necessaria dato il caos rifiuti che, come documentato più volte dal nostro giornale, va avanti da mesi intorno al Vaticano.

Un degrado figlio delle difficoltà incontrate dal servizio di porta a porta dedicato alle utenze non domestiche. Da una parte, troppo spesso, i commercianti si ritrovano a utilizzare i normali secchioni, sovraccaricandoli, per la mancanza di turni di raccolta sufficienti e l'impossibilità in parallelo di tenere l'immondizia all'interno dei locali. Da qui il pugno duro e il controllo a tappeto con gli ispettori che, se necessario, multeranno chi non rispetta le regole.

Nel resto di Roma

Intanto il caos rifiuti riguarda ancora l'intera città. A quasi un mese dall'incendio al tmb di Malagrotta la raccolta non è tornata alla normalità. Per sopperire alla carenza della filiera, nelle prossime ore verranno riaperti la discarica di Albano, dissequestrata a fine maggio, e il tmb di Guidonia. Per la gestione di entrambe le strutture, data l'esistenza di una vecchia interdittiva antimafia sulla Pontina Ambiente, la prefettura nominerà un commissario straordinario.