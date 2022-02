Rifiuti, premiati i comuni più virtuosi: otto sono nella provincia di Roma

Sono 26 i comuni del Lazio i cui abitanti producono meno di 75 kg l’anno di indifferenziati. Sono i cosiddetti “comuni rifiuti free” e nella quasi totalità hanno meno di 5mila abitanti. Di questi, otto sono della provincia di Roma.

Differenziata nei piccoli comune e nella Capitale

Legambiente, in occasione del IV Ecoforum regionale, ha stilato anche la classifica dei comuni ricicloni, divisi tra piccoli, medi (tra 5mila e 50mila abitanti) e grandi. In tutto sono 203 quelli che hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata.“Un risultato che anche in questo caso premia soprattutto i piccoli visto che dei 203, ben 176 sono quelli che hanno meno di cinquemila abitanti" ha ricordato Cristiana Avenali, delegata della regione ai piccoli comuni.

Un traguardo lontanissimo invece per la Capitale che, ferma da 5 anni al 43%, è stata definita da Stefano Ciafani, il numero uno di Legambiente, “il macigno che trascina tutti verso il basso”.“Nella Capitale c’è stata una contrazione illogica nella diffusione della raccolta domiciliare, è ferma la differenziata, le discariche hanno dilagato ovunque, la paralisi totale nella costruzione dell’impiantistica necessaria ha gravato e grava in modo tremendo su troppi altri luoghi” ha sintetizzato Roberto Scacchi.

La percentuale di differenziata nel Lazio

Anche a causa di Roma, “che produce la metà di tutti i rifiuti del Lazio” è stato ricordato nel dossier stilato da Legambiente, la percentuale di differenziata nella regione si attesta al 52,4% e quindi “sale di poco più di un punto percentuale e rimane di sotto della media nazionale del 63%”. Il dato laziale è basso, quindi, ma comunque in crescita visto che, come ha ricordato l’assessore regionale ai rifiuti Massimiliano Valeriani, “c’è stato un aumento di oltre 20 punti percentuali negli ultimi cinque anni”. Mentre a Roma, nello stesso arco temporale, non c’è stato alcun incremento, nel Lazio “oltre 200 Comuni – ha ribadito Valeriani – hanno già superato il 65% di raccolta differenziata”.

I comuni più virtuosi nella provincia di Roma

Ma quali sono i comuni più efficienti? Tra i 26 “Rifiuti free”, soltanto due sono di medie dimensioni e si trovano entrambe nella provincia romana. Sono Mentana e Fonte Nuova, i cui abitanti producono un “residuo secco procapite” che è di 68 e 72 chilogrammi. Gli altri sei sono Vicovaro, il migliore in assoluto con solo 31 kg/pro capite, e tanti altri piccoli comuni sotto i 5mila abitanti come Cerreto Laziale, Rocca Santo Stefano, erano, Vallinfreda e Magliano Romano.