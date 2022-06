Ama, l'appello del sindacato a Gualtieri: "Tenga fede alla promessa di assunzioni"

"Le 500 assunzioni già programmate e rispondenti al fabbisogno stimato nel lontano 2017 sono infatti ancora lontane dall'essere effettuate. Inoltre, quelle effettuate nel 2021 non coprono, numericamente, i servizi che nel 2020 sono stati reinternalizzati". Per i segretari Natale Di Cola, Cgil Roma e Lazio e Giancarlo Cenciarelli, Fp Cgil Roma e Lazio, è il punto dolente di Ama. Le mancate assunzioni negli anni non hanno permesso di portare a un livello qualitativo accettabile i servizi espletati in città. Dalla pulizia allo spazzamento alla raccolta.

"Vanno affrontati i veri problemi che sono alla base dei disagi che vive la città e non fare come in passato quando si cercavano solo capri espiatori criminalizzando i lavoratori" proseguono dal sindacato. Il prossimo 13 giugno è fissata una riunione con l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi per discutere del nuovo ciclo dei rifiuti sul territorio capitolino. E le risposte sul tema assunzioni saranno dirimenti. Oltre alla promessa di garantire stabilità occupazionale ai lavoratori.

"Ribadiamo che il vero problema, per Roma Capitale, è l'assenza, a un mese dall’insediamento del nuovo Direttore Generale di Ama, di una programmazione del servizio. Siccome non abbiamo ricevuto risposte in tal senso, ci aspettiamo delucidazioni su come si intenda riorganizzare il servizio nella sua interezza".

Una relazione quella con la Cgil, forza sindacale da sempre orbitante nell'area del centrosinistra, che non è partita nel migliore dei modi. Uno su tutti il tema origine della discordia: l'annuncio dei un termovalorizzatore da realizzare per il ciclo rifiuti romano. Una scelta che il sindacato non ha mai condiviso, subito schierandosi nel fronte dei contrari.