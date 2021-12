Rifiuti, la raccolta va in tilt sulla carta: più 30% di imballaggi rispetto alle feste pre lockdown

Che i giorni di Natale avrebbero aggiunto difficoltà alla raccolta rifiuti era noto. Accade ogni anno (lockdown a parte) e questo non sembra fare eccezioni, anzi. Se sul fronte della raccolta dell'indifferenziato si sono registrati dei miglioramenti rispetto al picco di emergenza delle scorse settimane, ora a soffrire è la raccolta differenziata, per lo più carta e cartone, con dati preoccupanti rispetto al Natale 2019, quello pre Covid.

Più 30% di carta e piattaforme sature

Secondo le stime di Ama infatti i romani hanno gettato un più 30% di imballaggi rispetto alla produzione passata. Un notevole incremento, maggiore rispetto alle aspettative, che, sempre secondo quanto riferisce l'azienda, ha saturato le quattro piattaforme di riciclo della carta a disposizione del Comune di Roma (che non ne ha di proprie), tra queste la Box 3 di Pomezia.

Da qui la corsa dei netturbini a svuotare i secchioni bianchi, con un raddoppio dei passaggi per le ditte private che si occupano delle utenze non domestiche. Anche se stavolta, una discreta fetta di pacchi sembra provenire dalle famiglie più che dai negozi. Complice forse la scelta di acquistare on line, evitando (causa Covid) le resse nei negozi. Da Monteverde a Tuscolano passando per Garbatella, Pigneto ma anche il Centro storico, un po' tutta la città sta soffrendo in queste ore l'accumulo di pacchetti non raccolti.

Il punto sul piano di pulizia di Gualtieri

Per il resto, il piano di pulizia straordinaria del sindaco Gualtieri, quello che a novembre prometteva di tirare a lucido la città per le feste natalizie, ha funzionato? Si può dire che non si sono più viste nell'ultima settimana le file di camion fermi fuori da Rocca Cencia, e che di conseguenza la raccolta è tornata a funzionare senza grossi intoppi. Restano però i disservizi ordinari ai quali la città è tristemente abituata. Specie nelle periferie, non mancano postazioni di secchioni ancora in condizioni critiche. E Ama fa sempre i conti con carenze strutturali sia di organico che di mezzi a disposizione su strada.

L'azienda in queste settimane, stando ai dati diffusi, è riuscita a recuperarne 200 di quelli che erano fermi presso ditte terze per le manutenzioni. Ma circa la metà della flotta disponibile rimane ancora fuori uso. La mancanza di mezzi si sconta specialmente sul porta a porta. Gli squaletti non bastano a coprire in maniera regolare tutti i turni necessari per garantire che i secchi vengano regolarmente svuotati. Insomma, i romani ora aspettano pulizie ordinarie, più che straordinarie, con cassonetti svuotati e marciapiedi lindi tutti i giorni, non più in via eccezionale.