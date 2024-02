Cosa sappiamo sul nuovo impianto per i rifiuti a Roma sud

Un terzo biodigestore per il trattamento dei rifiuti organici potrebbe arrivare sul territorio del IX municipio, a pochi chilometri dal terreno dove verrà realizzato il termovalorizzatore di Santa Palomba. Il condizionale è d'obbligo perché non ci sono contratti vincolanti né documenti decisori definitivi in tal senso. Ma Ama ha pubblicato un'indagine di mercato per cercare un'area già autorizzata ad ospitare un impianto per trattare l'organico, e dopo giorni di polemiche montate sia tra le opposizioni che tra i comitati del territorio, ha fornito le sue spiegazioni tramite una nota stampa.

"Si precisa che Ama al momento si sta limitando ad effettuare una semplice ricerca di mercato, rivolta a verificare lo sviluppo o la presenza di eventuali autorizzazioni per impianti insistenti sul tutto il territorio di Roma Capitale. Gli esiti della ricerca, come evidente, saranno soggetti a tutti i processi autorizzativi interni all'azienda e le eventuali decisioni conseguenti dovranno essere condivise con Roma Capitale, fermi restando gli obiettivi generali relativi alla chiusura del ciclo dei rifiuti e all'autosufficienza impiantistica fissati dal piano del Commissario straordinario". Un'ammissione che un terzo impianto, oltre ai due già in programma a Cesano (dove la Sovrintendenza ha però espresso parere negativo) e a Casal Selce, anche se non previsto al momento nel piano rifiuti, servirà e si farà. Dove?

L'ipotesi Solforata

Un terreno disponibile, sulla carta, già c'è. Il 25 gennaio, sul Bur (Bollettino ufficiale regionale) è stato pubblicato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (puar) per un biodigestore da costruire in località Solfarata, nel IX municipio, su un'area di proprietà della Laziale Ambiente srl. Con l'atto si chiude la conferenza dei servizi iniziata nel 2021. La Via (Valutazione di impatto ambientale) è stata rilasciata lo scorso novembre, mentre l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) a metà dicembre. In merito però c'è chi chiede l'annullamento del procedimento.

Gli uffici "senza poteri"

"Chiederemo al presidente Rocca, che forse soffre di amnesia, di bloccare immediatamente il nuovo progetto di biodigestore in area Solforata. Gli uffici regionali sembrano aver dimenticato che da luglio 2022, data della nomina di Gualtieri come commissario straordinario ai rifiuti di Roma, tutti gli impianti che ricadono all’interno del perimetro della Capitale non sono più soggetti alle autorizzazioni regionali; devono invece passare dal commissario" tuonano i consiglieri M5s del Campidoglio Virginia Raggi e Antonio De Santis.

"Peraltro, il biodigestore di Solforata non è neanche compreso nel Piano rifiuti autorizzato dal commissario, né potrebbe esserlo: questo perché ricade all'interno della Riserva di Decima Malafede e violerebbe così il 'vincolo Bondi', ossia quel vincolo di tutela dell'Agro Romano nato proprio per evitare la cementificazione di queste parti pregevoli della nostra città. A questo punto il quadro è chiaro: si emanano provvedimenti 'a casaccio' tentando di risolvere il problema dei rifiuti. Nella speranza che i cittadini, sopraffatti, si stanchino di protestare".