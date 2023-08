Rifiuti, dall'opposizione la richiesta di potenziare la lotta agli "zozzoni"

Tra gli atti dell'opposizione che sono stati accolti e approvati anche dalla maggioranza capitolina, durante la discussione sulla variazione di bilancio, ce n'è uno firmato dalla capogruppo della lista Calenda Sindaco, Flavia De Gregorio, che riguarda la battaglia contro chi sversa illecitamente i rifiuti a Roma. Insomma, contro gli "zozzoni".

La proposta anti-zozzoni di Azione

L'ordine del giorno è frutto di un lavoro partito in XIII municipio, specificatamente dal quartiere di Val Cannuta, periferia nord-ovest della Capitale, che di recente è stato particolarmente invaso dai rifiuti ingombranti. Ma il problema è cittadino. Il bando per la gestione delle fototrappole anti-zozzoni è scaduto il 30 luglio e al momento non risulta prorogato: "Ora tutti i dispositivi sono disattivati - fanno sapere la capogruppo in campidoglio della lista Calenda, Flavia De Gregorio e la consigliere del XIII Claudia Finelli - e i controlli allentati. Gualtieri ha deciso di buttare alle ortiche un lavoro prezioso, che nel tempo ha permesso di cogliere sul fatto diversi sporcaccioni. Nel 2020 ben 6.361 multe elevate dal Nad per errato conferimento o abbandono, contro le 39 elevate dagli altri 6.400 vigili di Roma".

Rafforzare il nucleo ambiente e decoro istituito da Raggi

E così Azione ha ripreso in mano uno dei cavalli di battaglia dell'ex sindaca Virginia Raggi, cioè il nucleo ambiente e decoro composto da agenti specializzati della polizia locale di Roma Capitale. Per il partito di Calenda, come si legge nell'ordine del giorno "è evidente la grave mancanza di controlli sull'abbandono illecito dei rifiuti, che si aggiunge a una situazione già critica al punto che zone più periferiche sono diventate discariche". E ancora: "Nonostante la mancanza di organico, negli ultimi 4 anni - dicono De Gregorio e Finelli - il Nad ha registrato quasi 32.000 sanzioni, oltre 6.300 solo nel 2020. I 15 gruppi territoriali della polizia locale hanno elevato 39 multe nel 2020: è di tutta evidenza la straordinaria efficacia del Nad nel contrasto al degrado da rifiuti".

Rispetto al 2020 molte meno multe elevate dai vigili

Un nucleo che, da quanto è possibile apprendere, sarebbe sceso a 21 elementi e (questo invece è un dato ufficiale) da un anno non gestisce più le immagini rimandate dalle fototrappole sparse in giro per la città, cosa che viene fatta dai gruppi territoriali non senza difficoltà. Come scrivevamo a marzo, nel primo bimestre del 2023 sono state elevate 202 sanzioni. Un numero infinitamente più basso: proiettato su tutto l'anno significa poco più di un migliaio di multe elevate a chi abbandona in strada i rifiuti.

De Gregorio-Finelli: "Soddisfatte. Periferie ormai sono discariche"

"Massima soddisfazione per l'approvazione da parte dell'aula Giulio Cesare dell'ordine del giorno con il quale si chiedeva di implementare organico e strumenti del gruppo nucleo ambiente e decoro - si legge in una nota congiunta di De Gregorio e Finelli - . Da qualche tempo a questa parte l'assenza di controlli sull'abbandono illecito dei rifiuti ha reso molte aree periferiche di Roma delle vere e proprie discariche a cielo aperto di materiali di risulta. Proprio per porre un freno a fenomeni di degrado urbano sempre più difficili da combattere e preservare il patrimonio ambientale della nostra città, è arrivato il momento di dare nuova linfa ad un reparto che, seppur ridotto all'inverosimile, negli ultimi quattro anni ha registrato un totale di quasi 32.000 sanzioni".

Un risultato che viene accolto positivamente anche dal consigliere della Civica Virginia Raggi, Antonio De Santis: "Rivendico che i risultati del Nad sono frutto di una forte volontà della precedente amministrazione - commenta a RomaToday - ma nonostante i nostri sforzi, non si è voluto proseguire su quella linea. Eppure Roma, date le condizioni in cui versa, necessiterebbe di un nucleo specializzato e rafforzato per fronteggiare quelli che sono veri e propri reati".