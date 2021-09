Rifiuti, Bertolaso: "Malagrotta andrebbe riaperta". Gualtieri: "Assolutamente no, basta discariche"

E' favorevole alla eventuale riapertura della discarica di Malagrotta, vorrebbe costruire un inceneritore "nel quadrante nord-est della Capitale, dove c'è un aeroporto in cui atterrano tre voli al giorno" (si riferisce all'Urbe, sulla via Salaria, dove tre anni fa è andato in fiamme l'odiato TMB?) e rimpiange i tempi in cui c'era "lui", ovvero Manlio Cerroni, il Re della Monnezza "perchè teneva Roma pulita". Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, si è espresso a tutto tondo sul tema rifiuti durante un convegno organizzato da Roberto Cipolletti, candidato di Fratelli d'Italia all'assemblea capitolina. Bertolaso che gode non solo della stima di Forza Italia che avrebbe voluto candidarlo prima di Michetti, ma anche di Carlo Calenda che lo ha indicato come suo vice in caso di vittoria delle amministrative.

Le sue parole, però, non hanno trovato grosso favore da parte del candidato di Centrosinistra Roberto Gualtieri: "Al contrario di quanto sostiene Bertolaso - ha scritto su Facebook - io sono contrario alla riapertura di Malagrotta, fortunatamente chiusa 8 anni fa grazie alle scelte del sindaco Marino e del Pd. E sono contrario anche a una nuova discarica di servizio nella Valle Galeria, dove la sindaca Raggi ha individuato come possibile il sito di Monte Carnevale. Negli ultimi 40 anni gli abitanti di quell'area hanno pagato un prezzo ambientale altissimo e adesso bisogna pensare solo a una bonifica".

Il 31 dicembre 2019 la sindaca uscente aveva firmato la delibera che indicava la cava di Monte Carnevale come luogo idoneo per una nuova discarica, a 200 metri dall'eden naturalistico di Macchia Grande. Il 16 marzo scorso, però, c'è stato il dietrofront di Raggi dopo l'inchiesta sui rifiuti della Procura di Roma che aveva appena portato agli arresti domiciliari per Flaminia Tosini, dirigente regionale e Valter Lozza, imprenditore nel settore dello smaltimento dei rifiuti.