Tutti vogliono migliorare la raccolta differenziata: 85 comuni rispondono al bando regionale 

Sono 85 i comuni della regione che hanno partecipato al bando di Lazio Innova per il potenziamento della raccolta differenziata promosso lo scorso marzo dalla Regione Lazio e chiuso lunedì 1 luglio 2024. Aumenta la sensibilità sul tema dei rifiuti in tutto il Lazio, con la presentazione di progetti per l’incremento della percentuale di raccolta differenziata attraverso strutture intelligenti, come ad esempio, contenitori ad accesso controllato, attrezzature per la diversificazione delle filiere, strumentazione hardware e software, centri per l'ottimizzazione della raccolta differenziata.

"Il bando regionale ha riscosso un grande successo con un’adesione superiore alle aspettative - ha dichiarato l’assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera - la raccolta differenziata continuerà ad avere primaria importanza, nell’agenda della Giunta regionale, per rendere il ciclo dei rifiuti sempre più sostenibile" ha concluso Ghera.

In particolare, il bando finanzia progetti finalizzati all’incremento della percentuale di raccolta differenziata attraverso strutture "intelligenti". Vedi i contenitori ad accesso controllato, attrezzature per la diversificazione delle filiere, strumentazione hardware e software per applicazioni IoT (Internet of Things) su vari aspetti gestionali, centri per l'ottimizzazione della raccolta differenziata.

L’importo finanziabile per ogni progetto ammesso varia da 50mila a 300mila euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto con eventuale cofinanziamento da parte del beneficiario. Nelle spese potranno inoltre rientrare le campagne di comunicazione e promozione finalizzate a sensibilizzare l’utenza sull’utilizzo dei nuovi strumenti per la raccolta differenziata.