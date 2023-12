Ama cerca privati per trattare i rifiuti fino al Giubileo. Ecco la maxi gara da mezzo miliardo di euro

Scongiurare emergenze future da oggi e fino, almeno, al Giubileo. Nelle more della realizzazione del termovalorizzatore che, nei desiderata del sindaco Gualtieri, sarà poi il cardine definitivo del sistema rifiuti romano. È l'obiettivo della maxi-gara pubblicata ieri da Ama sulla piattaforma telematica Invitalia. Si cercano operatori privati che si facciano carico dei rifiuti di Roma per i prossimi tre anni.

La gara da mezzo miliardo

Un maxi bando, il più grande mai proposto dall'azienda, del valore di 400 milioni di euro, per circa 2 milioni di tonnellate complessive da trasportare, trattare e smaltire, comprensivi della quota eccedente stimata per il 2025, anno del Giubileo. La gara, necessaria data l'assenza di impianti sul territorio, è rivolta a operatori fuori Regione, sia sul territorio nazionale che estero.

Suddivisa in sette lotti, ognuno dedicato a una tipologia diversa di scarti, dal sottovaglio prodotto dal tritovagliatore mobile di Ama al css (combustibile solido secondario), all'immondizia da recuperare presso i centri di trasferenza, propone tariffe che vanno dai 180 ai 250 euro a tonnellate. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato al 6 febbraio 2024.

"Se, come auspichiamo, la gara andrà a buon fine, verranno stipulati contratti tracciabili e con la massima trasparenza sulla base delle migliori offerte del mercato. Stiamo lavorando al massimo per garantire il decoro della Capitale, che si prepara a dare la migliore accoglienza ai milioni di fedeli che parteciperanno al Giubileo del 2025" commenta il presidente di Ama Daniele Pace.

Il rebus rifiuti

La gara arriva a pochi giorni dal rogo che il 24 dicembre ha fermato il lavoro del tmb 1 di Malagrotta, l'unico impianto rimasto a lavorare i rifiuti romani sul territorio cittadino, formalmente di proprietà della E.Giovi di Manlio Cerroni, nei fatti gestito da un amministratore giudiziario. Ma nulla c'entra la pubblicazione del bando con quanto accaduto, filtra da Ama, dove in queste ore si lavora senza tregua per trovare sbocchi alternativi immediati al blocco dell'impianto andato a fuoco.

In questo senso si punta ad allargare i quantitativi lavorati dalle aziende esterne già contrattualizzate con Ama. Al momento a dare la propria disponibilità ad accogliere tonnellate extra di tal quale ci sono di rifiuti ci sono gli impianti di Frosinone e Aprilia, insieme al tmb di Castelforte in provincia di Latina. Tocca lavorare il più rapidamente possibile per scongiurare l'emergenza rifiuti per le strade. Al momento la raccolta tiene, a parte qualche criticità in alcune zone cittadine, specie nel quadrante est.