Reti sulle caditoie del centro: la proposta per contrastare l’invasione dei ratti

Grate sulle caditoie per contrastare la diffusione dei ratti tra le strade. E’ questa la proposta che l’assessore all’ambiente ed ai rifiuti del municipio I ha sottoposto al vaglio dell’amministrazione cittadina.

I ratti tra le strade del centro

La presenza dei roditori, spesso attirati dal permanere dei rifiuti sul marciapiede, è stata spesso segnalata dai residenti del municipio I. Sono in particolare i rioni che ospitano il maggior numero di attività ristorative a risentirne. All’Esquilino, a più riprese, i ratti sono stati immortalati dalle fotocamere degli smartphone. In via Bixio, in via Giolitti, in via Emanuele III, le colonie di topi sono state ripetutamente segnalate dagli abitanti.

I cumuli di rifiuti non raccolti sono presenti in tutto il territorio che dovrebbe rappresentare una vetrina per la città. Rappresentano una fonte di cibo che, i roditori, non dimostrano di apprezzare. Non solo all’Esquilino, visto che sono stati fotografati topi vivi, e morti, anche in molti altri rioni e quartieri cittadini. Un problema che, peraltro, non attiene solo il municipio I. Ma è da quel territorio, amministrato da Lorenza Bonaccorsi, che è arrivata una proposta.

Le tane dei roditori

Il 4 aprile l’assessorato ai rifiuti del municipio, ha effettuato una riunione con l’ufficio specie sinantrope e problematiche del Campidoglio e con la locale direzione tecnica. In quell’occasione “tre le problematiche afferenti gli interventi di derattizzazione” si legge in un documento circolato tra gli uffici municipali, veniva rappresentata quella delle caditoie che divengono tane per i roditori”. A fronte di questa condizione, l’assessore all’ambiente ha avanzato una proposta: mettere delle grate che rendano impossibile il transito dei topi.

La proposta delle grate

“Le reti, o le grate, andrebbero sistemate a ridosso dei cassonetti più grandi. Perché sono quelli che attirano maggiormente i ratti – ha spiegato l’assessore Stefano Marin – oggi noi per contrastarli usiamo delle esche avvelenate. Ma questi animali, una volta morti, finiscono in fogna e prima o poi raggiungono anche il mare. Non mi sembra quindi una soluzione ottimale, dal punto di vista ecosistemico, visto le grandi quantità di veleno che sono necessarie per contenerli”. Meglio le grate che, l’amministrazione locale, ha suggerito di sistemare sulle caditoie.

La pulizia dopo lo svuotamento

C’è un’altra cosa che però è stata richiesta, e questa volta all’Ama. “Ho segnalato anche la necessità di prestare maggiore attenzione alle operazioni di svuotamento dei cassonetti” ha sottolineato Marin “perché ho notato che nell’area intorno e sottostante, restano i rifiuti a terra”. E quelli favoriscono l’arrivo degli animali, che possono essere gabbiani o addirittura cinghiali, in altri territori. Al centro ed a Prati, dove l’amministrazione locale sta chiedendo ad Ama di effettuare svuotamenti e pulizia delle strade “congiuntamente”, gli animali che banchettano con l’immondizia sono soprattutto i ratti. E quindi urgono rimedi.