Rifiuti, il piano industriale di Ama: 600 assunzioni entro il Giubileo e differenziata al 60%

Una nuova dotazione di mezzi, centinaia di assunzioni, servizi ad hoc per garantire il decoro, riorganizzazione del porta a porta ed incremento della quota di raccolta differenziata. Sono questi alcuni degli obiettivi contenuti nel piano industriale che il Cda di Ama ha approvato all’unanimità per gli anni 2023-2028.

I tre obiettivi del piano

Il piano, come già il presidente Daniele Pace aveva annunciato nel corso delle recenti audizioni in Campidoglio, prevede un’articolazione lungo tre assi strategici. Al primo posto viene messo il decoro urbano in una città che, a dispetto degli avvicendamenti in Campidoglio, continua ad essere sporca. L’altro asse su cui investire riguarda l’incremento della raccolta differenziata e poi, terzo aspetto, Ama punta a sviluppare la logistica e l’impiantistica. Per realizzare questi tre obiettivi, è stato approvato un piano investimenti che supera i 700 milioni di euro.

Migliorare il decoro

Per quanto riguarda il decoro, la municipalizzata punta al potenziamento delle attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato sul territorio. Significa anche lavorare sulla raccolta dei rifiuti “a bordo cassonetto” la cui permanenza a terra, spesso prolungata, finisce per alimentare l’immagine di una città sempre sporca ed in emergenza. Con il rinnovo della flotta aziendale, e l’arrivo di 300 mezzi già nel 2023, l’Ama mira ad avere più strumenti per garantire un decoro degno della Capitale d’Italia. Al riguardo il piano prevede un servizio ad hoc da garantire, con spazzatrici semi automatiche, in 100 piazze cittadine. Non basta però una flotta rinnovata per raggiungere il risultato. E per questo l’azienda presieduta da Pace, ha intenzione di assumere 600 lavoratori in più, “al netto del turnover”. I nuovi operatori dovranno entrare in azione entro il Giubileo. Ed a proposito di anno santo, è stata predisposta anche una task force dedicata.

Aumentare la raccolta differenziata

Altro aspetto su cui investire è quello che riguarda la raccolta differenziata. Oggi si attesta al 45,9% : è evidente, quindi, il ritardo che si è accumulato negli ultimi anni. Secondo il piano industriale approntato durante la precedente amministrazione, già nel 2020 la quota di differenziata doveva essere del 52,6%. Allora, come oggi, è stato fissato il target del 60% solo che, ora, è una percentuale che si mira a raggiungere entro il 2028. Come? Intanto attraverso il potenziamento dei centri raccolta: ne sono previsti 8 in più entro il 2026. Poi è prevista la riorganizzazione del porta a porta, aspetto su cui Pace aveva già manifestato la necessità. Si punterà anche sull’incremento delle domus ecologiche. Non ci si deve affidare però solo al Pap per aumentare la raccolta differenziata. La municipalizzata vuole infatti investire sui container scarrabili, come quelli di Tor Bella Monaca, e sui sistemi “a campana” come quello sperimentato nel Quartiere Africano. Altra strada da seguire è quella che riguarda le utenze non domestiche. E’ previsto un aumento del 20% dei prelievi per le utenze commerciali, con particolare attenzione al settore legato alla ristorazione. E’ stato annunciato, come novità per le utenze domestiche, anche l’avvio di una sperimentazione per la raccolta di pannolini e pannoloni.

Logistica ed impiantistica

Il nuovo piano considera strategico, oltre al decoro ed all’incremento della differenziata, anche un terzo aspetto. Ama punta infatti a sviluppare la logistica e l’impiantistica, in modo da ridurre la dipendenza di Roma, per la gestione dei rifiuti, da realtà soggetti terzi. Il target fissato, in questo caso, è ambizioso: si vuole infatti passare dall’attuale 13%, percentuale che è relativa alla capacità di Ama di garantire autonomamente la gestione integrata dei rifiuti raccolti, ad uno quota che superi il 70%. Per riuscirvi, in questo caso, il grosso sarà fatto dal Piano rifiuti annunciato da Gualtieri lo scorso agosto. Si tratta del piano che contempla il termovalorizzatore e gli altri 8 impianti per gestire le diverse frazioni: due per l’organico ed altrettanti per la carta e la plastica, cui sommare altri 4 impianti più piccoli (per gli assorbenti, i rifiuti tessili, gli oli esausti e le terre di spazzamento). Questi impianti comporteranno una riduzione dei costi di trattamento ed un aumento dei ricavi dalla vendita dei materiali differenziati. Un aspetto non secondario, perché nel 2028 si prevede di risparmiare oltre 100 milioni di euro.

La chiusura del ciclo dei rifiuti

Il piano industriale di Ama quindi, insieme al piano rifiuti del sindaco, “permetterà alla città di dotarsi finalmente degli asset impiantistici in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti – ha dichiarato Daniele Pace - L’ambizione è quella di posizionare Ama come player e operatore industriale di riferimento nazionale per l’economia circolare, con evidenti benefici di sostenibilità economica e ambientale”. Una cambiamento radicale, quello appena promesso, che dovrà essere realizzato entro il 2028 e che, per questo, può contare su oltre 700 milioni di euro.

La soddisfazione del Campidoglio

“Accanto al piano commissariale dei rifiuti già approvato l’anno scorso – ha commentato il sindaco capitolino – sarà finalmente possibile un servizio di raccolta, trattamento e smaltimento all’altezza di tutte le altre capitali europee e di quanto meritano le cittadine e i cittadini di Roma”. Il piano industriale di Ama pertanto, ha ricordato Gualtieri, attuale commissario capitolino ai rifiuti, si affianca alla strategia del Campidoglio “per contribuire in maniera decisiva a una maggiore efficienza della raccolta, anche in termini di decoro e di pulizia delle strade, assicurerà un forte investimento su impianti e personale oltre che un significativo potenziamento della raccolta differenziata. Tutti gli obiettivi ai quali abbiamo puntato fin dal nostro insediamento”.

“L’obiettivo principale resta quello di incrementare in modo deciso la raccolta differenziata, attraverso l’introduzione di modelli più flessibili che utilizzano diverse modalità di raccolta a seconda delle zone urbanistiche, con la previsione di incrementare dall’attuale 33% al 45% la quota di popolazione servita da sistemi riconducibili al porta a porta” ha commentato Sabrina Alfonsi. L'assessora capitolina ai rifiuti ha promesso “miglioramenti nella qualità del servizio di raccolta” anche grazie al “potenziamento della raccolta delle utenze commerciali” che oggi, soprattutto nelle zone più centrali della città, appare ancora un fattore di grossa criticità. Inoltre, ha aggiunto Alfonsi commentato il piano di Ama, “la realizzazione della dotazione impiantistica” comporterà “una riduzione assai significativa dei costi netti del trattamento dei rifiuti, dagli attuali 173 milioni di euro a 64,8 milioni nel 2028” .